ŠOK! Uroš Ćertić MOLI PRODUKCIJU da VRATE Kristijana Golubovića! Donijeta ODLUKA, a razlog PODIJELIO GLEDAOCE

Zadruagri su birali najpodmuklijeg zadrugara. Prvi se izjasnio Ša, a zatim su glasali Ana Spasojević i Uroš Ćertić.

Ćertićevo izgalanje je šokiralo jer je u njemu apel da bi bilo dobro da se Kristijan Golubović vrati, a troje njih izbaci.

– Mala Valentina je definitivno najpodmuklija i nju sam izdvojio jer u teškim frkama i svađama, kad je dosta tenzično, potpaljuje vatru. Evo mijenjam, nijie Valentina nego Anita – rekao je Ša.

– Ja glasam za Cvetu, to je to, hvala – rekla je Ana Spasojević.

*-Treba ućutiš zbog mene ako me poštuješ – vikao je Ša na Anitu.

– Mnogi mogu da se prave glupi i da pričaju da je glupa, ali je ona proračunata do zla Boga. Drugi duplo manje podmukao je Adam iz paba, vas dvoje ste direktno zaslužni što je vaš bodigard u Mirijevu i gleda me na televiziji. On više cijeni mene nego vas du*euvlakače, kad bih mogao da biram vratio bih njega, a izbacio vas trojicu kao kofere. Treća osoba je, evo danas, podmukao si malkice jer sam ti objasnio kakav je Brendon i znao si za nejga sigurno. Dok nije ušao, većina ti ni ime nije znala, a ne da si ovde u rijalitiju. Mi smo pričali o treningu, hormonima, suplemetntaciji, ljubavi i vezama, pa si otišao i probao mene da ukanališ. Volim da me se bojite i da me ne volite, a volim da me voli onaj koga ja volim. Optužio si me čak da sam ukrao tvoje proteine, a ja imam sponzore – rekao je Uroš.

– Nisam to rekao. Ne pravim sebe žrtvom, to ti je propalo i palo u vodu – rekao je Marko MMA.

Ja

– Ttvrdim da ge. niste ni ti ni on, to je svima jasno… kakav gumeni sat meni treba, zaradim ga za 15 dana – rekao je Uroš.

– Ne ljubomoriši Brendone, ja sam se sad zaljubio u Uroša. Nebitno ko god da je uzeo protein, ja sam sumnjao u tebe jer je Aleksandar rekao da si presuo neku kantu tamo. Nadam se da je uzeo neko ko trenira i kome treba. Nisam znao da on može tako da iskoristi moju dobrotu – rekao je Smiljić.

– Podmukliju ososbu od Nece ne vidim ovjde, on će promijeniti do kraja njegovog učešća jedno 20 najboljih drugarica i drugova – rekao je Uroš, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari