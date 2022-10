DEJAN POSJETIO ALEKSANDRINU MAJKU! Nakon AFERE “ČOKOLADICA”, Slovenka razvezala jezik: “Za mnoge stvari NISAM znala!”

Slovenka Nikolić, Lola, progovorila je o svemu što je muči, oplela po mnogim zadrugarima, ali i priznala kako gleda na ljubav sa Dejanom Dragojevićem.

Slovenka je na početku, dala svoj sud o Aleksandrinom učešću i priznala šta je ono što joj kao majci najviše smeta.

– Smeta mi nepravda kao jednoj majci i što je drugačije nisam usmjerila. Uvijek sam je učila da bude dobar čovjek i da svima pomogne a sada vidim da joj svi živi zabadaju nož u leđa. Dok je išla u školu, bilo je tu dosta ljubomore od onih koje su se predstavljale kao drugarice. Danas, u Zadruzi, evo Milica… Aleksandra ju je prihvatila kao sestru rođenu, a sada kada nje nema, ogovara je na svakom koraku. I ovu aferu ‘čokoladica’ sumnjam da ju je ona postavila… Aleksandra je takva, sve je stavila na svoja pleća pa kako bude, ali to je prava greška. Svi su joj na leđima, onaj Miljan, takođe Miki… Ne znam šta je ona njemu uradila da je tako napada… Zorica Marković isto, svi je napadaju, a ne znam šta im je uradila?!

Dosta spekulacija postoji na temu da li se Aleksandra zaljubila iako je u srećnoj vezi sa pobjednikom pete sezone, Dejanom Dragojevićem, a njena majka je svemu tome stala na put.

– Ne ona se nije zaljubljena! Odlično poznajem svoje dijete. Ne znam šta treba, ako je u vezi da nosi feredžu i gleda u pod?

Slovenka je otkrila kako gleda na njenu ljubav sa Dejanom i da li su u kontaktu od kada je Aleks ušla na velelepno imanje. Takođe, progovorila je ponovo na temu njene zaljubljenosti i priznala da li bi je podržala ukoliko do toga dođe.

– Protiv njene ljubavi nemam ništa, ne miješam se. Jedini prioritet koji imam je da je vidim sada živu i zdravu! Bio je ovdje nekoliko puta i javlja se redovno. Ja svoje dijete bolesno volim, toliko smo vezane da je to sada bolest. Smatram da se neće zaljubiti, tačnije ubjeđena sam da se neće zaljubiti!

Majka Aleksandre Nikolić, priznala je i da li se ikada upoznala sa Dejanovom mamom, Biljanom Dragojević.

– Upoznala sam je kada je bilo finale. Popričale smo kratko i to je to. Nismo se udubljivale u neke teme, zaista nismo.

Slovenka je prokomentarisala i Aleksandrinu emotivnu ispovijest za emisiju ‘Premijera’, te je otkrila čime se ona zapravo bavila prije nego što je postala postala širem auditorijumu.

– Za mnoge stvari nisam znala. Ti si taj koji ju je zbunio, pa je ona lupila nešto što je ispalo glupo i drugačije od onoga što zaista jeste. Ona je bila običan promoter, to rade skoro sve studentkinje. Daleko od toga da sam ja to podržala, ali tako je bilo. I ja sam radila po kafanama sa 18 godina, ali to je bilo dosta drugačije u to vrijeme, piše Srbija danas.

