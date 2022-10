“MOJI SU MISLILI DA SAM OMAĐIJAN” – Bilal progovorio o BIVŠOJ DJEVOJCI / “Brat je govorio da su mi BAČENE ČINI”

– Samo sam jednom bio u vezi – rekao je Bilal.

– Mogu misliti kakav si bio iskreno – rekla ej Maja.

– Je*i se. Prekinuli smo ima možda godinu dana. Najduže mi je prije nje trajalo dva mjeseca, a sa njom devet. Živjeli smo zajedno pola godine – rekao je Bilal.

– Kako se zove, koliko godina ima? – pitala je Maja

– Nije bitno… Malo starija. Dopisivala se jedno veče sa drugim likom. Bila je nevjerovatno toksična, govorila mi je da sam ja… Zato me boli kad mi ti kažeš to – rekao je Bilal.

– Volio sam je stvarno – rekao je Brajlović.

– Zašto je ona to uradila? – pitala je Maja

– Nisam je ni jednom prevario. Bilo je možda par puta nekih situacija. Ja sam najgori. To zna cijeli naš grad, svi to znaju. Zato je sa mnom najzabavnije. Toliko sam joj gluposti praštao. Pijem najviše, cura za noć koliko hoćeš, a sa njom sam smanjio izlaske 90%, ona je kod mene bila svaki dan. Svi su mi rekli da sam se promijenio, brat je mislio da su bacili čini na mene koliko sam bio druga osoba. Zato sebi ne dozvoljavam to, ne želim da budem debil – rekao je Bilal, piše Srbija danas.

– Ti si budala. Po čemu si ti, šta si uradio? – pitala je Maja

– Bili smo toksični – rekao je Bilal.

– Je l’ ste se tukli? – pitala je Maja

– Ne mogu neke privatne stvari da ti pričam, ne želim da se zna – rekao je Bilal.

Detaljnije u videu.

