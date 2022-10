N AJAVLJEN SPEKTAKL! Kristijan Golubović otkrio DETALJE POVRATKA u “Zadrugu 6” – NE ULAZI SAM!

Naime, Kristijan je priznao da je svjestan da je loše postupio, te da mu je krivo što nije ispunio očekivanja Velikog Šefa, ali isto tako se nada da će dobiti još jednu šansu, koju neće prokockati. Kako i sam kaže, potpao je pod Ćertićev uticaj i pao na njegovu zamku, a ovaj je svjesno išao na to da ga diskvalifikuje budući da zna da je Kristijan kratkog fitilja.

– Nadam se da ulazim ponovo u “Zadrugu 6”. Ne mogu da vam kažem tačno kada i šta, ali se polako spremam za veliki povratak. Iskreno, bio sam ljut na sebe što sam dozvolio da me jedan ker diskvalifikuje. Krivo mi je bilo i zbog Velikog Šefa, koji mi je vjerovao, ali ja ću grešku ispraviti. Ako sve bude kako treba i tamo se vratim, neću sebi dopustiti takve ispade iako me je taj klošar svjesno provocirao i svesno išao na to da me izbaci iz rijalitija – kaže Kristijan i objašnjava da bi se ovoga puta okomio na Ćertića, ali da ga ne bi ponovo udario:

– Ne bio ja Urošu u koži ako se vratim, a on još bude tamo. Biću muška Miljana Kulić. Maltretirao bih ga psihički po cijeli dan i noć dok ne izludi. Ja mogu po deset dana da ne spavam, to je treći stepen insomnije, a to ne može ni konj. Uroš kaže kad su me izvodili: “Došli šinteri, pokupili kera, odveli ga u zatvor, bar neće da plaća kiriju tamo”, čovjek nije svjestan šta ga čeka ako se vratim tamo i kad se vratim.

Inače, Golubović je rekao da su mu se malo planovi poljuljali, ali da će sigurno praviti svadbu sa Kristinom Spalević, koja će mu za nekoliko mjeseci roditi dijete.

– Kristina je rekla da će da ode u trenerci sa mnom u crkvu i da se vjenčamo. Dejan Dragojević, kupusar mali, rekao je da hoćemo u “Zadruzi” da se vjenčamo jer je sve džabe, džukela obična. Vidjet ćemo kako to da izvedemo, ali će svadbe svakako biti, u to ne sumnjajte, i to ne obične – kaže Golubović za “Svet” i dodaje da njegova izabranica hoće troje djece, a da on nije za to.

– Ona hoće troje djece, a ja sam rekao: “Mogu još jedno, i to je to.” Kristina kaže da bi bio hit da ona i njena mama ostanu trudne u isto vrijeme. Samo uzmite činjenicu da je njena mama mlađa od mene 10 godina. Samo mi to fali, pa da nas ljudi gađaju paradajzom u gradu.

Dejan Dragojević je stao u odbranu djevojke Aleksandre Nikolić, te je ušao u otvoreni rat s Kristijanom, koji ga ne štedi nimalo, a jedva čeka da se sretnu negde.

– Dragojević je zaboravio da sam mu brata Davida ja spasao batina ili nečeg još goreg. On tvrdi da sam ja nosio tangice u zatvoru. Evo, neka mi to kaže u lice ako smije. Mali govnar, ne bi smeo to da mi ponovi ni u emisiji pošto bi završio na kablovima. Preko društvenih mreža su svi jaki, pa tako i ovo govno iz kanalizacije – kaže Golubović, piše drugacije.

