“NE ZANIMA JE DA BUDE DEJANOVA DJEVOJKA!” – Aleksandri RIJALITI bitniji od VEZE – Sve radi kako bi RASKINULI?!

– Ona je glupa kao noć, nju ne zanima da bude djevojka Dejana Dragojevića, nego da nosi rijaliti – rekao je Mića.

– Ja sam gledala prošlu sezonu, znam na kom nivou je ona bila, a sad je dobila zlatnog momka – govorila je Miljana.

– Dobila je momka, ali nije sebne. Ona se kanali – poručio je Mića.

– Ona da je svjesna šta ima pored sebe udala bi se na keca i rodila bi mu djecu – nastavila je Popovićeva.

– Ona sa kakvim glavama je bila, znaš šta je Dejan za njih? Ona da se nada Dejanu ne bi ni ušla u rijaliti. Njima je samo lijepo. Njih dvoje nemaju zajedničku kesu, on ide svojoj kući, a ona svojoj. On kopa za sebe, ona za sebe. Prvo je otišao na more sa svojim bratom, pa tek onda sa njom. Dejan se još nije razveo, a kad se razvede pitanje je da li će se ženiti. Ona samo želi da bude bitna. Ona ovo nikad ne bi Dejanu priredila, namjerno je. Ona sinoć nije plakala jer Dejan nešto misli, ako znaš da Dejan gleda i čista si, šta te boli k*rac? Ona zna da je Dejan vidio da ona pravi greške. Meni se gadi kad ovi skaču na nju kao hijene da je rasture – pričao je Mića.

– Da li se ona kaje što su je provalili ili što je radila šta je radila? – pitala je Miljana.

– Aleks je bio pun k*rac da sjedi 20 dana kao djevojka Dejana Dragojevića. Bilal je nju napao da je ona ovdje zbog Dejana. Ona neće da bude njegova djevojka i zato ovo radi. Sad je ona Aleks o kojoj svi pričaju i koja šalje čokoladice – objašnjavao je Lepi Mića, piše Srbija danas.

