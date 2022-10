“PLAČI, PLAČI!” – Miljan napao Aleks, žestoko ZARATILI – ne može da joj zaboravi brutalne OPTUŽBE! Udario nisko!

– Šta hoćeš? Neću da se družim sa tobom – odbrusila je Nikolićeva.

– Što sam sam zaljubljen? Što za dijete? Ružnu riječ ti nisam rekao – rekao je on.

– Molim te da me ne maltretiraš i ostaviš na miru. Ja sa tobom ne želim nemam komunikaciju – govorio je Aleks.

– Ovo mora da se riješi – rijekao je Miljan.

– Ostavi me na miru, ne želim da se svađam i da se družim sa tobom – rekla je Nikolićeva.

– Neću da ti se obraćam, ali mir nećete imati. Patetika i ta priča, vjeruj mi. Pjevala si: “Plači, plači”. Ja ću za djecom da zaplačem uvijek – pričao je Miljan.

– Neću da se družim sa tobom. Što te boli što sam rekla da neću da se družim sa tobom? Ti si za neke ljude rekao mnogo gore stvari. Smaraš me, nije mi interesantno. Ne prijaš mi kao osoba, vidim da je sve lažno. Lažno si se družio sa mnom, a ja sam to osjetila. Sve najbolje, samo me ostavi na miru – dodala je ona, piše Srbija danas.

– Pop*šila si tuđu frku. Ja ti kažem nemoj da ponavljaš neke stvari. Meni šta hoćeš – rekao je Miljan.

