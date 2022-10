ŠOK INTERVJU KRISTIJANA GOLUBOVIĆA! Goca Tržan će nadrljati ako me tuži, dovest ću 20 SVJEDOKA! A tek šta je rekao o Urošu i Ivanu

Progovorio je za Star i o tužbi Goce Tržan koju je ona najavila kada je Kiki izjavio da je s njom imao se.s.

Bojiš li se da će Uroš da podnese privatno krivičnu prijavu?

“Uroš je folirao da ima teške povrede i zato sam ja diskvalifikovan i završio sam u policiji, ali nakon pregleda ispostavilo se da ima samo čvorugu na glavi od Emilovog udarca. On je neko ko apstinira od kokaina i onda je došao tamo i non-stop je na tim suplimentima, on samo konzumira te aminokiseline, on smrdi na metar, to se baš oseća, najjači sportisti to koriste samo pred takmičenje. Ukrao je Matoroj tablete za mršavljenje, ona ga je navatala.”

Znate li se Uroš i ti od ranije?

“Ja njega ne poznajem, prvi put sam ga video u rijalitiju sad. On je mene zvao telefonom, sedeo je sa Zvezdanom, pa mi slao poruke da je to on i da hoće da se čujemo. Šta da mi on priča o Zvezdanu, ja sa njegovim ocem Mokom sam pola djetinjstva proveo. Uroš je kao muška Miljana Kulić.”

Da li si se čuo sa Zvezdanovom suprugom? “Zvezdan je vjeran svojoj ženi, oni su jako dugo zajedno i ona je privržena žena, časna žena, poznajem je dugo i znam kako je njihova veza osnovana. Čuo sam se ja sa Anom, Zvezdanovom ženom, rekla mi je da joj je žao što sam izašao i što se nisam više družio sa Zvezdanom. Rekao sam joj da kada ga budu nagazili ima on da upali sve lampice, nije on uopšte ni mutav, ni naivan, samo je on neko ko je iz drugog svijeta.”

Plaši li se da će je prevariti sa Majom?

“Brine se, najviše da se on ne iskompromituje, on kao on, pa tek onda njihov brak. Rekla mi je ona da za sada ne vidi ništa, da kod njega ne vidi ni flert sa Majom. Ona zna koliko se oni vole i ne veruje da bi on bacio sve to u vodu. Maja je takva, ona i sa WC šoljom flertuje.”

Jel Maja bacila oko na Zvezdana kao što kažu unutra?

“Aleksandra je bacila oko na Zvezdana. Ona je blicnula, to se vidjelo, ali je toliko naučena od Dejana šta da radi da bi došla do finala, da to nije normalno. Ne može iz korijena da se neko promijeni toliko i da se onoliko folira. Ja kada bih iznio o njoj neke stvari to bi gorjelo sve, ali to mora da se plati, jer vjeruj mi šta ja znam, to bi bio smak svijeta.”

Šta se dešava sa tobom i Dejanom, otkud taj sukob? “Ja sam njega i Davida branio od Čabarkape Aleksandrom kada je on bio sa Subotić. Dejan nije svjestan da za riječi koje je on iznio, mora i da stane. Ja obećavam javno da će za riječi koje je iznio o meni da ispašta skupo. Ja ne znam otkud sukob sa mnom. Ja sam u rijalitiju jedina konkurencija njemu i Aleksandri i bio sam prepreka da ona ne pobjedi. Plašili su se da ja ne kažem šta sve znam o Aleks i tako je uništim da ne pobjedi.”

Kako komentarišeš Maju i Marka?

“To je veza samo za rijaliti i ne može da opstane. Maja ima šifru, a Marko je mlaka voda i pogubljen je u ovoj igri. On da nije lep toliko i da se ribe ne zaljubljuju u njega ne bi bilo ništa, ali to nije dovoljno što je samo lep jer ne zna da vozi igru. Stanija kada bi ušla bilo bi vožnje, jer Stanija je ponosna i naravno da joj je krivo što je njena drugarica baš sa njim, a nije morala.”

Jel bi ti mogao da budeš sa Majom?

“Daleko bilo, Maja je baš na- strana, ako ne uzme nekome muža ili dečka onda uzme drugarici partnera, samo da nešto bude skandalozno, ne mogu da verujem šta ona radi. Da li je to njen fetiš ili šta, stvarno mi nije jasno”.

Šta kažeš za sukob Mikice i Zorice? “Taj sukob varira od doba kada su Miloš Bojanić i Zorica bili u svađi. Mikica i ona ne mogu očima da se gledaju. Ona njih organski ne podnosi, a ni oni nju, tu niko nema lepo mišljenje. Mikica je pratio šta Miloš radi u rijalitiju i zna te fore, a Miki mu je saveznik. Još je on miran, tek će da zavrti Mikica rijaliti priču i da uđe u mnoge sukobe, još on procjenjuje situaciju.”

Šta se dešava sa Jelenom Golubović? “Jelena se ugasila. Naglo je maltretitana od sadiste Uroša, polivana urinom i jogurtom, sve joj je uništio i zato se ugasila i ne može da funkcioniše. Istina je da se pomalo oseti na neke neprijatne mirise, ali kako da se ne oseti kad je polivana svim i svačim. Ona sada čeka da je izbace, jer ona neće da igra pod takvim uslovima.”

Kako ti se čini Anita? “Ona pošto-poto hoće da bude u vezi sa Markom i sve što sada radi je inat Marku. Nije svesna da sebe kompromituje, sebi tera inat. Nju nema ko da savetuje tamo. Mlada je ona, ima mnogo”.

Šta misliš o Ivanu? “On je mlohavi kreten koji pametuje djeci u rijalitiju, a sa kim je god od nas jačih uđe u diskusiju, odmah bježi i vrda jer se plaši. Nije iskren, uvija nama u papire, a djecu koju može gazi.”

Goca Tržan te je tužila jer si rekao da ste imali se,s. “Neću ja da pričam o Goci Tržan, nek priča Ivan o njoj. Ja lično mislim da taj čovek nikad nije bio normalan, niti lep da bi jedna Goca bila sa njim i pravila decu. Ona ako hoće da me tuži to je njen problem, ja sam rekao Ivanu: J*bao sam ti i Gocu i onu na.komanku i ovoga i onoga! To je sve bilo figurativno, a ona ako me bude tužila, ja ću onda na sudu da kažem: J*bao sam te tu i tu, pa ću da dovedem dvadeset svjedoka da to potvrde ako me bude čikala.”

Šta očekuješ od ulaska Miljane Kulić? “Miljana će psihički da uništi Ivana. On misli da riječ alimentacija znači bakšiš, on je kreten koji ne shvata da će Miljana da mu naplati alimentaciju krvlju. Očekujem iživljavanje Miljane Kulić nad Ivanom i to će biti šou najveći.”

Šta se dešava sa tvojim vjenčanjem koje je trebalo da bude u Zadruzi?

“Za sada ne znam ništa, jer plan je bio da se vjenčamo u rijalitiju i da se čak snima i porođaj za Božić jer je tada termin. Vidjet ćemo hoću li da se vraćam unutra, još se ništa ne zna. Vjerujte ta svadba bi bila spektakl kako smo sve osmislili, jedna prelijepa uspomena bi ostala. Svakako da ćemo da se vjenčamo prje porođaja, ali čekam da vidim da li ću se vratiti u rijaliti ili ne”, piše Kurir.

