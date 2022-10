RAFAL PO ZADRUGARIMA – Uroš izazvao KOLAPS za crnim stolom “Ja sam glavni glumac, a ti STATISTA”

– Aleksandra i Milica nisu samožive, nego imaju gard. Posvetiću se vama za koju nedjelju, pa ćete da kukate. Mogao bih da navedem, mislim neki ljudi nisu ni vrijedni da ih spomenem. Kada se neko deklariše kao pjevač, on sebe svrstava u kategoriju sa Zoricom Marković i tako dalje, kad se neko deklariše kao glumac, on se svrstava sa Sergejem Trifunovićem. Miljana, ti si glumica sa diplomom i statiskinja ovdje. Glumac je čovjek koji radi i živi od posla glume…Ja sam jedan od glavnih glumaca, a ti si statista. Moram da navedem tebe Miljana. Da li kradeš ili ne? Brate i ja uzmem – rekao je Uroš.

– Moje je pravo da kažem, poštujem njegov izbor. Ovdje ljudi ćute, jer se plaše – skočila je Miljana.

– Ovdje ljudi koji su mene naveli, su ljudi koji ne znaju šta je biti samoživ. Bilo ko da me je pitao, ja sam bila tu. Ja stvarno sve delim, svako ko me je pitao, izašla sam u susret. Ovde su 80 posto samoživi, ali je Neca meni samoživ. Iz razloga kada se donese ovde hrana, on grabi. Juče sam gledala kako grabi kod Marka na rođendanu, a ne razmišlja o drugima. Pritom, ne deli sa drugima – rekla je Valentina.

– Vidim da se iz više afekata posmatra ta samoživost. Iako sam okej sa ovom osobom, biću objektivna. Po meni, neko ko je dobio tri kutije, pa se tukao ovde za nešto, mislim na Milicu. Sramno mi je za devojku od 18 godina, po meni je to samoživost. A ako ne računam ovo, Boža kupi slatkiše za cijeli budžet, pa kad ih pojede ide i prosi kod drugih – rekla je Cveta.

– Ja sam prvo pomislila na Uroša, pa sam skontala da nije. Onda je sjela Valentina pored mene, ona je krenula da me smara. Mislim da je to samoživost, tako da ću nju navesti – rekla je Ivana.

– Svi ovde daju jedni drugome. Ima neko ko ti da od srca, a neko ko matematički daje, da bi ti sutra prebacio. Hteo sam da navedem Miljanu, ali je ignorišem. Ti si neko ko neće sama da pozove, ja koji sam stidljiv, pušićeš sama, nećeš da pozoveš. Navešću Miljanu, koja je uhvatila sprint ka rođendanu juče – rekao je Petrući.

– Samoživost je i kada neko, ovo sve hrana kupatilo to je borba da se olakša boravak, ustane i počne da vrišti i plače, pa da još i vrijeđa ljude da bi bio u centru pažnje. Za mene je samoživa Miljana – rekao je Miljan.

– Ova gospođa je meni samoživa – rekao je Boža.

– Nije bilo tako. Na metar si stajao, Marina i ja smo sjedile, samo ruku da pružiš ruku – skočila je Jelena.

– Neko mi je rekao da Ana zna i da je u to uključen dečko o kog sam se ja ogriješio prvo veče – rekao je Ćertić.

– Ma ti dečko nisi normalan – rekao je Broks.

– Evo pitaj Valentinu – rekao je Uroš, piše Srbija danas.

– Ležali ste tamo, pa si rekla: “Znam ko mu je ukrao kačket” – rekla je Valentina.

– Ne, rekla sam da je sam sebi sakrio kačket, da bi napravio sprdnju – drala se Ana.

