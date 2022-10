“PLITKA JE, ALI DEJAN JE UZ NJU PREVAZIŠAO ZLO KOJE MU JE BILO ZA VRATOM” – Vendi o Dragojeviću i Aleks, spomenula i njenu IZDAJU

Aleksandra je neko ko je ove sezone ušla bez kako ona kaže svoje najveće ljubavi, a mnogi su govorili kako se promijenila i kako je postala “uobražena”.

– Aleksandra se i prije par sezona pokazala kao neka od najatraktivnijih učesnica, ima zanimljivu formu. Muškarci su je brzo prevazilazili jer nema unutrašnji sadržaj koji bi zadržao muškarca, sve je to neka plitka varijanta. Dejan je uz pomoć nje prevazišao svo zlo koje mu je dahtalo za vratom… Zahvaljujući Aleksandri on je uspio da prevazđe svu tu jazbinu tih parazita… Svi su tada bili zaljubljeni u Dejana, ali pošto nisu bili dio enterijera, nisu ni vidjeli da ga ona osvaja. Aleksandra ga je iščupala iz grozomorne situacije i to je njeno veliko djelo. Mnogi su mislili da se oprala preko Dejana ali u suštini i jeste tako. Nema potrebe više da je komentarišu tipa Car, Janjuš i ostali… Sada je dobila identitet, smanjila usta i sve što je već radila. Ona je sada nova ličnost. Šta je ona pokazala analitičnom čovjeku? Ona ga je ostavila u jednom momentu… Svi se mi trudimo cijeli život da nađemo osobu koju volimo, a mnogi to i ne učine… – rekla je ona u emisiji “Pitam za druga”.

Vendi se osvrnula na ljubav Aleks i Dejana, o kojoj su mnogi pričali i tvrdili da njihov odnos neće opstati nakon prethodne sezone, pa progovorila o trenutnom učešću Nikolićeve i njihovoj budućnosti.

– Ona će ostaviti Dejana, on može da jaše zabludu da ga ona voli… Imam poštovanje prema njegovom lobotiranju od pet godina… On je bio velikomučenik i pobijedio je sistem… Zahvaljujući fizičkom izgledu došla je do njega i uradila sve pametno. Sada ona nije ušla zbog para kako kaže već želi da vidi kako će sada kao ‘oprana’ da se predstavi muškarcima koji joj se zapravo dopadaju, kao recimo Car… Ona traži uhlebljenje kod muškarca kao što je Kristijan, lukavo sve radi… Ona je njega izdala onog trenutka kada je ušla, jer ona ne zna da se mačuje… Sve dok Dejan ne shvati da ga je zapravo izdala, sve će to biti u redu, piše Kurir.rs.

Facebook komentari