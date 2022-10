ZVEZDAN I ĆERTIĆ RIJEŠILI SVE PROBLEME, PA SE UDRUŽILI PROTIV MAJE MARINKOVIĆ! Nisu je poštedjeli: Lože je oženjeni

– Neću tamo da pričam, niti me intresuje da tamo pričam. Ovo sa Matorom bilo je: “Eto ti ga Zvezdan, eto ti ga tvoj drug”. Za Zoricu… – rekao je Zvezdan.

– Ti ne shvataš da ona j*be Maju – rekao je Uroš.

– Je l’ se igraš nešto sa mnom – pitao je Zvezdan.

– Ne, je l’ si lud…Hoću da izvbadim, jer znam kakva je – rekao je Uroš.

– Napustio sam vašu raspravu zbog toga što mislim da…Rekao si dvaput: “Evo ti ga tvoj drug Zvezdan”, djeluje kao: “Evo ti ga Zvezdan, pa se sa njim j*bi”. Kad je ona to uradila, sad ti kažem, ako me gledaš kao prijatelja, djeluje da sam i ja uje**n u toj priči. Znaš koliko je sve smiješno. Ja te sad gledam u oči i pitam te je l’ se igraš sa mnom rijalitija – pitao je Zvezdan.

– Ne! Oni čine kontraefekat – rekao je Uroš.

– Ne mogu nikako drugačije da se postavim, nego ovako. Ja Maji kažem: “Laku noć” i to je to – rekao je Zvezdan.

– Znam bre, to zna i Zorica. Nego je ona htjela da uvali ku**inu Maji – rekao je Uroš.

– Opet je uradila nešto preko mene i ja sam prihvatio da je tako. Meni je bitno da ti… – rekao je Zvezdan,

– Ma je l’ si lud? – rekao je Uroš.

– Je l’ mogu ja, što se tiče Matore, da pomognem nešto – pitao je Zvezdan.

– Ne zanima me djevojka koja me nije pozvala tri godine i pročitala da ulazim u rijaliti, sjela u restoran i pozvala me da dođem. Ona je prijatelj iz interesa, za mene, a sa tobom se druži jer je fascinirina sa pričom i pati da se druži sa tako nekim. Ona kupuje prijateljstva hranom – dodao je Uroš.

– Meni je ona gotivna – rekao je Zvezdan.

– Pritom je kvarna…Ja sam mislio da ona (Maja) u početku fura priču sa Bugarinom jer je i on oženjen. Nju rade te priče – rekao je Uroš, piše Kurir.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari