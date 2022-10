UDARAC FLAŠOM U GLAVU: Brutalni okršaj zbog okončane ljubavi

Nakon novog ljubomorisanja Ivani Puzić, Bilal Brajlović je otišao do spavaće sobe i smestio se kod Slađane Lazić, a do njih je došla Anita Stanojlović, sa kojom se Bilal večeras nekoliko puta smuvao.

U jednom trenutku Puzićeva je skočila na sto, nakon što joj je on stavio flašu na glavu.Ne udaraj me flašom po glavi. To si sad uradio i nikad više! – rekla je Ivana i skočila na sto.

– Bilale, šta si ti radio – ubacio se Miki Đuričić.

– Ali ja mogu, ona ne, ne može da bude ravnopravno. Ako će da bude sa mnom, neka prihvati to – poručio je Brajlović.

Ivana je otišla do toaleta, a Broks je krenuo za Skloni se od nje. Ne možeš tako da je ponižavaš – poručila je Valentina

Tri dana ovo traje, jedan, drugi, treći – rekao je Bilal.

– Dosta za danas Bilal, možeš da ideš da spavaš sa Bakšicom, oko moje. Hajde, idemo da spavamo. Anita, smiri momka, hoće da me kr*sne, spasi me – rekla je Ivana.

– Nek te kr*snu trojica! Evo ti ga Ivan, idi mu pop*ši – nastavio je Brajlović.

– Neču, hoću tebi, skini gaće da vidim šta imaš to. Mami i tati se tako ponašaj – rekla je Puzićeva.

