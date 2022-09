PROGOVORIO O POKUŠAJU POLJUPCA – Dejan tvrdi da je Marko Marković GEJ! Iznio ŠOKANTNE DETALJE o zadrugaru

Tokom današnje emisije “Pitanja gledalaca” došlo je do svađe između Aleksandre Nikolić i Bilala Brajlovića, koji je Aleks optužio da iskorišćava Dejana Dragojevića. Umiješala se i Maja Marinković, koja je žestoko udarila na Dejana, jer je saznala šta je pričao o njoj.

– Čujem da me mnogi komentarišu, pa neću vrijeđati na nizak način. Mnogi se grupišu po fanovima, ko je pozitivan u narodu, sami će da se pronađu. Mnogi o Aleksandri nemaju lijepo mišljenje jer misle da se uzdigla uz Dejanovu pobedu. Dejanovi fanovi jesu bili od njega i Dalile, jer ga je ona napravila žrtvom. To da se sa Carem nije dogoodilo, nikad ne bi bio žrtva. On je ovdje gazio ljude najniže kad im je bilo najteže. Dejan je ispao fer prema Dalili, ali nije ona prema njemu. Ne može da bude on dobar čovjek kad prodaje vjeru za večeru zbog ljubavi, koja te sutra zezne. Ovde se uvlače jer je vidio da je Aleksandra dobila dvije pobede za Miss, bila posebna osoba. U lajvu se priča jedno, van drugo, obične kukavice koje nemaju stav. Kad vide da je neko negativan u narodu gaze ga. Ja bih se složila sa Bilalom, ljubomorni su na dečka što se izdvojio, jedinka je i ima svoj stav – govorila je Maja.

Marko Marković je kasnije popričao sa njom i takođe je opleo po Dejanu.

– Kad je Stanija bila nominovana sa Osmakčićem, iz čista mira je skočio. To mrzim… Klasična alapača – rekao je Marko, između ostalog.

Pink.rs je stupio u kontakt sa pobjednikom “Zadruge 5”, koji je brutalno odgovorio Maji i Marku.

– S obzirom na to da Marko kaže da bi mi se unio u facu, stvarno bi me bio strah, mislim da bi htio da me poljubi… Ne želim to, nisam ja iz tog svijeta, ali podržavam sve orijentacije… Malo je bezveze da komentariše mene jer trenutno u “Zadruzi” mu je Kikica Tangica Golog*zijanović, koji mu je rekao takve gadosti za “bivšu” djevojku, a on je to nagradio srednjim budžetom. Danas Miljan priča o Majinim s*sama i on ništa, smiješka se… Stanija je za novine rekla, koliko vidim, da se dopisivao sa homose.sualcima. Mislim da bi on i Aleksandra bile top drugarice, pardon drug i drugarica… On mi je najsigurniji od svih tu, dok npr. komunikaciju sa Necom ne bih oprostio, tu ne smije… Ali sa Markom nek se druži… – započinje Dejan.

-Veza im je samo marketing pripremljen teren. Niti ima čojstva, niti ima junaštva, loš predstavnik Crne Gore… Ja i sad branim moju Mau i ne dam jednu ružnu riječ, a njemu sve vrijeđaju, ali to mu izgleda prija… Možda voli da je rob i ponizna k*čkica. Ja sam se Staniji izvinio za te neke svađe, ali nismo ostali dužni jedno drugom. Bolje bih je ja odbranio, nego bivši momak… Našao je uspješnu djevojku, ali nije mogao da prati tempo… Ako može Staniju da zamijeni sa Majom i Anitom, onda to govori na šta je spreman… Anita nije jaka tema, ali Maja jeste, jer je bila drugarica od Staniji. Mislim da ce biti dobar Marinković, ugradit će i njemu silikone onaj polučovjek, polugronik i lijepo će da žive – dodaje Dragojević.

Što se tiče Maje da je rekla da sam promijenio vjeru… O tome ćemo na SUDU, NEK DOKAŽE! Inače, Što se prodaje tiče, jako malo vrijedi to p*če. Kažu 200 grama mesa i da smrdi, cijepa te iz mjesta – zaključuje pobjednik “Zadruge 5” za Pink.rs.

Facebook komentari