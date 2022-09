PLJUŠTAĆE OTKAZI U ZADRUZI?! Željko Mitrović HITNO reagovao nakon što je obezbjeđenje PRIJETILO rijaliti učesniku

Utorak veče je u “Zadruzi” rezervisan za žurku. Rijaliti učesnici se opuste uz muziku, dobru atmosferu i koju čašicu alkohola. Međutim, zadrugari dobiju “vetar u leđa” kada popiju alkohol, pa obezbeđenje ima pune ruke posla.

Bilal Brajlović, poznatiji kao Lil Broks, noćas se sukobio sa Anom Stanojević, pa je na kraju i obezbeđenje reagovalo. U jednom trenutku su se pogurali, pa su ih zadrugari razdvojili.Člana obzezbeđenja je iznerviralo što se Lil Broks sukobio sa ženom, pa je mu je zapretio.

– Slušaj me sad, budeš li još jednoj devojci stavio ovako, ruke ću da ti slomim. Jesi li me razumeo? Samo to imam da ti kažem – zapretio mu je momak iz obezbeđenja.

Ove pretnje su zabrinule fanove, pa su rešili da obaveste Velikog šefa o ovom incidentu.Ispod najnovije objave Željka Mitrovića na Instagramu nizali su se komentari, a neki od njih su se odnosili i na ovu situaciju. Veliki šef je odmah reagovao i zahtevao da mu fanovi pošalju dokaze o ovom incidentu.

– Kakve su ono pretnje obezbeđenja sinoć na žurci da će slomiti ruku Bilalu? – glasio je jedan od komentara ispod Pošalji mi to na kabinet Pinka – odgovorio je Željko Mitrović.

Ostaje nam da vidimo da li će Veliki šef naći razumevanje za ovaj postupak momka iz obezbeđenja ili će dobiti otkaz zbog sukoba sa učesnikom rijalitija.

Kako je izgledala situacija između obezbeđenja i Lil Broksa pogledajte u nastavku:

Facebook komentari