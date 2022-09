ŽELJKO MITROVIĆA ZAGRMIO I ODMAH JE DISKVALIFIKOVAN: Direktno NAREĐENJE produkciji – noćas HITNO IZBAČEN

Robert Mitrović sinoć je diskvalifikovan iz Zadruge 6.

Ovih dana pravio je dosta problema u Zadruzi. Pijre neku noć je pokušao da iz nje pobjegne preko ograde rajskog vrta, potom je bojkotovao emisije, ali i pokušavao svakodnevno da preskoči ogradu.

Prije dva dana je odlučio da načini još drastičniji korak koji je mnoge gledaoce naježio. Naime, na Instagamu se pojavio kratki klip gdje vidimo kako se Robert direktno obraća u kameru.

– Kao što sam rekao sinoć, čekam do dva. Ako ne, boli mene uho što su zadrugari tu – započeo je Robert.

– Rekao sam šta ću uraditi. Nije mene sramota. Hoću da pričam sa produkcijom. Sakrio sam lijekove svuda. Ako ne, otrovat ću se lijekovima, baš me briga. to je to. Ja sam se zakleo u dijete – rekao je Robert i napustio prostorije radio-stanice.

Podsjetimo Robert je izgubio kompas u ponašanju od kada je priznao da nema dokaza za odvratne tvrdnje koje je iznio na račun svoje bivše supruge Viktorije Mitrović.

Preptostavlja se da je ovoj odluci produkcije kumovala i pređašnja tuča sa Božom Džounsom, kad je Robert nasrnuo krvnički na njega.

Prije toga, vlasnik Pinka je više puta naglasio da nikakvo nasilje ni diskriminacija od strane bilo koga u rijalitiju neće biti tolerisamo, te daje zato i dobio crveni karton, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari