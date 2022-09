RASKINULA UGOVOR SA PINKOM i odustala od ulaska u Zadrugu! Sve je bilo DOGOVORENO – sada ih napljuvala: “ŠLJAM!”

Šesta sezona “Zadruge” startovala je 9. septembra, a na imanje se uselilo 58 zadrugara, što je najviše do sada.

Od većih rijaliti zvezda, koji su se do sada sjajno pokazali pred kamerama, u Beloj kući možemo gledati Maju Marinković, Kristijana Golubovića, Jelenu Golubović, Lepog Miću, Mikija Đuričića, Zoricu Marković i Ivana Marinkovića i druge.

Na snimanjima profila, ispred Pinka, pojavila se i pobednica “Zadruge 3”, Iva Grgurić, te su svi očekivali da je vide na useljenju, ali se to nije dogodilo. Grgurićeva je sada otkrila i zašto.Iva je otkrila da nikada nije bilo ni u planu da uđe.

– Ne mogu da verujem da mislite da bih tamo stvarno ušla. Namerno sam pustila malo da mislite, ali sada je dosta. Nikada se ne bih vratila među taj šljam. Ko me malo poznaje, zna da je tako – istakla je Iva, a onda otkrila zašto je raskinula ugovor i prestala da radi na Pinkovom programu.Jednostavno nismo uspeli da se dogovorimo i to je to – kratko je objasnila Grgurićeva.

