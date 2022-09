ŠOK TVRDNJE PRIJATELJA: Uroš Čertić napastvovao Staniju u WC?! Starleta se jedva spasila, ispričao detalje JEZIVOG NAPADA

Kaskader je prije nekoliko večeri pred kamerama nazvao najpoznatiju starletu okarakterisao je kao lošu ribu, koja se zove u šest ujutru, zna se za šta. On je istakao da ona ne može da se poredi s njegovom bivšom Ivanom Stamenković Sindi.

Pozadina cijele priče i njegove mržnje jeste navodno zapravo njegova opsjednutost starletom. Simpatije i ljubav koju je osjećao prema njoj pretvorile su se u veliku mržnju i netrpeljivost, koja kod njega živi i danas, a dokaz je to što je i dalje pominje i ne može da je zaboravi.

– Uroš je sujetan, nikada nije mogao da podnese da ga neka djevojka odbije ili, nedajbože, ponizi. Uvijek je sve žene gledao s visine i ponižavao ih. Neke su s njim bile i na silu. Jednostavno, nije bilo izbora. Prisiljavao ih je da budu fine prema njemu. On je klasičan napasnik i nema kontrolu kad popije. Tada zna da uradi stvari kojih se kasnije čak i ne sjeća. Uroš je godinama pokušavao da dođe do Stanije, redovno joj je slao poruke i muvao je na društvenim mrežama. Došao je čak i do njenog broja telefona, pisao joj, a zvao je i sa skrivenih poziva. Ona nikada nije odgovarala, što je njega dodatno naljutilo. Poslije je počeo da je vrijeđa i naziva k*ravelom, zbog čega ga je blokirala, a sebi navukla na vrat najvećeg manijaka na sveijtu. Mržnja koja se u njemu tada razvila bila je nemjerljiva i njemu je Stanija postala smrtni neprijatelj. Bila je to kombinacija mržnje i opsjesije prema njoj – počinje izvor blizak kaskaderu za Rijaliti dodatak Srpskog telegrafa.

– Prošlo je neko vrijeme, a Uroš se malo primirio. Nije više pisao Staniji i ona je mislila da više neće da je uznemirava. Ipak, mržnja je i dalje tinjala u njemu. Kad god bi je vidio u novinama ili na TV počeo bi da je pljuje: “Vidi ovu k*rvetinu raspalu. Ona je mulj ovog društva. Matora je, a nikad neće prestati da se k*rva i ponižava. Ona će mene da odbije”, galamio bi on, skoro zapijenio od mržnje. Poslije nekog vremena sreli su se na reviji koja se održavala u Beogradu. Uroš je saznao da će i Stanija da dođe i da će to biti prilika da je vidi i možda porazgovara s njom. Sredio se i namirisao, spreman da je zavede. Ipak, ona ga je ignorisala cijele večeri zbog svega što je prije pisao i slao joj uporukama. Ma nije htjela da ga pogleda, sklanjala se kad god je bio u blizini. To ga je potpuno naljutilo i razbjesnilo – nastavlja izvor blizak učesniku “Zadruge 6” koji otkriva šta se dalje dešavalo i kakav skandal je izbio iste večeri u toaletu prestižnog hotela.

– Ispijao je rakiju za rakijom, miješao je viski i vino. Nikog nije gledao, osim nje. Znao sam da će nešto loše da se odigra. Uroš je samo vrebao momenat da bude nasamo s njom. Vidio je kada je krenula do toaleta i pošao za njom. Upao je u ženski toalet i počeo da vrijeđa Staniju: “Tu si, mala, sad ćeš da vidiš šta je muško i ko je Uroš za sve one tvoje f*firiće s kojima se j*beš. Poslije mene nećeš htjeti nijednog. Bićeš moja na koljenima”, govorio joj je on, kako mi je kasnije prepričao. Onda je počeo da je drpa po tijelu, stiska je i gura u jednu od kabina da je zaključa i napastvuje. Ona je vrištala i plakala na sav glas. Šamarala ga je i grebala po licu i tijelu. Bio je sav krvav i izgreban, kao da ga je napala bijesna mačka. Na Stanijinu sreću, neka žena je naletjela i vidjela skandal. Odmah je pozvala obezbjeđenje. Upali su unutra i izvukli su pijanog Ćertića. Pošto je bio nasilan, isprebijali su ga. Tako prebijen pobjegao je s događaja. Obećao je Staniji da će joj se kad-tad osvetiti. Ona od tada ne želi da čuje njegovo ime, piše Republika.

