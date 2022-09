OSUĐEN JE – IDE U PRITVOR! Evo koliku kaznu je dobio Uroš Ćertić – napustio sud, advokat nam je saopštio odluku

Kaskader i trenutni takmičar “Zadruge 6”, Uroš Ćertić, u pratnji obezbeđenja i advokata napustio je rijaliti danas oko podneva i stigao na sud, kako bi mu bila izrečena kazna za ono što je uradio pre dve godine.

Naime, on je završio u pritvoru zbog nelegalnog posedovanja oružja, kada je mahao pištoljem po ekspozituri jedne banke.Nakon više od sat vremena, Ćertić je napustio sudnicu bez reči i ušao u kola, a njegov advokat saopštio nam je kakva je odluka sudije.

– Uroš je priznao izvršenje krivičnog dela, osuđen je. Godinu dana kućnog zatvora, neće smeti da napušta prostoriju. Uložićemo i žalbu. Pitanje je kada će do toga doći. U “Zadruzi” ne može nositi nanogicu. Tek je “prvo poluvreme”. Očekujem da će stići za mesec do dva dana da stigne pismeno, pa žalba… Verujem da ćemo tek za godinu dana imati neku čistiju situaciju, to je moja gruba procena – istakao je Urošev advokat, pa je otkrio kako je Ćertić Nadao se. Svestan je da je pogrešio, dobio je blagu sankciju, kakvu je mogao da dobije. Kazna je od dve do dvanaest godina, ali ta kazna može da se ublaži. Sud je našao da ima olakšavajuću okolnost sa njegove strane, pa mu je ublažio kaznu – rekao je advokat Mladen Magdelinić

