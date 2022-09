TJERAO JE DA PIJE I PONIŽAVAO PRED SVIMA: Andreana Čekić otkrila detalje o bivšem mužu, napravio joj pakao!

I sama pjevačica ga je 2019. godine optužila za zlostavljanje, te je govorila da ju je fizički maltretirao, da je samo zbog interesa bio s njom, pa do toga da je tjerao da pije kako bi bolje pjevala.

-Psihičko zlostavljanje počelo je tako što me je sve češće ponižavao pred saradnicima, da bi mene napravio malom, a sebe velikim – ispričala je svojevremeno Andreana, pa dodala:

-Više puta mi je rekao da pjevam kao ku*ac kad ne pijem, pa me je tjerao da pijem kad radim i kad snimam pjesme. Tom vrijeđanju prisustvovali su moji prijatelji – istakla je ona ranije.

Sada se u medijima pojavila informacija je Andreana bila inicijator razvoda, a da ju je suprug molio da se predomisli i kada mu je rekla da je našla novog.

-Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja sa drugim ženama, psihičkog terora koji sam pomenula, takimičenja sa mnom u poslu, kao ni preko činjenice da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog. Mjesecima poslije moje odluke molio me je da se predomislim, da pokušamo ponovo, čak i onda kada sam mu rekla da imam nekoga i da sam sretna u novoj vezi. Pošto nisam željela da mu se vratim, proradila je sujeta, pa je odlučio da mi napravi pakao – rekla je ona, piše Express.

