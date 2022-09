ZOLA SE VRAĆA U ZADRUGU?! Od ovog HONORARA će vam se zavrtjeti u glavi: “Ne mogu da PROPUSTIM to!”

Iako su mediji od ranije znali da je Lazar Čolić Zola potpisao ugovor za učešće u šestoj sezoni rijaliti šou-programa “Zadruga”, di-džej iz Dervente je sve dosad o tome mudro ćutao.Ipak, prilikom današnjeg uključenja na društvenim mrežama, Lazar je potvrdio ova saznanja.

– Gde ste, zolanderi? Ljubi vas brat! Ima li ‘ladnog pića kakvog? Ima li šta nakoso da nasečemo malo? Ljubi brat! Tražim sad neku menjačnicu ovde po Borči i naletim na neke dve babe kraljice. Pozdravljaju me, ljube me, grle me. Nije to ni bitno. Pitaju me one: “Je l’ ulaziš, Zola, u ‘Zadrugu’?” – počeo je izlaganje Čolić na Instagramu.

– Ja im kažem: “Šta ću, gospođe, moram uzeti 150.000. Ne mogu da propustim to. Nisam alergičan na pare.” Ali nije to ni bitno. Sve je to sprdnja i zajeb… Smejemo se mi, a neki lik dobacuje: “Druže, ide peticija da se gasi ‘Zadruga’!” – dodao je Zola, uz isticanje da niko ne može da ugasi ovaj TV format.

