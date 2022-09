OTKRILA NOVE DETALJE ZABRANJENE VEZE: Maja razvezala jezik o Peci – “Čuvajte svoje muževe!”

Zadrugari su sinoć odgovarali na pitanja gledalaca, a u nekom trenutku se povela priča oko veze Maje Marinković sa Predragom Pecom Raspopovićem.

– Majo, da li ti nedostaje Peca? – glasilo je pitanje.

– Ne nedostaje mi, ali dok je trajalo bilo je lijepo – rekla je Maja.

– Kad ste raskinuli? – pitao je Milan Milošević.

– Kad sam se vratila sa mora. Nismo se čuli poslije, sigurno – istakla je Marinkovićeva.

– Da li je istina da te je zvao sa skrivenih brojeva? – pitao je Milan.

– Ne znam da li je on ili nije, ali da sam dobijala pozive i da je neko ćutao, to je tačno. Imao je običaj to da radi i dok smo bili tajno zajedno – nastavila je Maja.

– Otkad je bilo tajno? – dodao je voditelj.

– Od marta, dok se nije desio prizor na Zlatiboru – rekla je Marinkovićeva.

– Je l’ Aleksandra slutila bilo šta? – dodao je Mialan.

– Nije, imao je neko posebnu priču. Ja nosim krivicu jer smo bile bliske. Njihov odnos nije bio sjajan, pričala mi je i ona. To je funkcionisalo zbog djetea. Odlazio je u drugi stan kad se posvađaju. Sa Pecom nije bilo scena, bila je lijepa relacija. Ja vjerujem da me on voli i dan danas. On jeste bio dosta ljubomoran. Ja mislim da je bio problem između dvoje ljudi, jer nije postojala hemija. Ja njima želim svu sreću, otarasila sam se i ne pričam da je neko loš. Imali smo jednu svađu, nije bilo neskladno. Neću da pljujem po nekom sa kim sam bila, rastali smo se. Da je njima bilo dobro, ne bi mogla da rastavi jedna Maja. Čuvajte svoje muževe. Ako se volite, izvolite – govorila je Maja.

– Od marta do jula, da li si bila jako bliska sa Aleksandrom ili si pokušala da izbjegneš? – pitao je Milan Milošević.

– Desila se ljubav, okej nemoralno je i stojim iza toga. Mene boli uho ko će šta da kaže, jer sam svjesna da sam ja pogriješila, jer je ona bila moja drugarica. Nisam mogla protiv sebe, desilo se. Okej, sram me bilo, ali desilo se. Nisu se nikad vjenčali, bili su zajedno, kao naš drug iz Bugarske. Njihov odnos je funkcionisao samo zbog djeteta. On je non stop varao, nisam prva osoba i ona to zna, ali sve trpi zarad interesa. Moj dio krivice jeste što smo bile bliske. Ja se nisam čula sa njom. Neću da je pljujem, ona mene ima pravo da pljuje. Ja ću da ćutim, jer sam kriva. Desila se ljubav. On nije mogao da se nosi sa mnom. Kristijan je lijeo rekao, neko da bi bio sa mnom mora da ima jako samopouzdanje, ne da ja sebe precijenjujem. Ja sam jedna normalna, mislim nisam normalna, ali se prema zadrugarima ponašam normalno. Ja kažem u lice šta mislim, ne pričam vam iza leđa. Bio je jako ljubomoran, ja sam jako ljubomorna, ali sa njim nisam bila. Iskreno, nije mi davao ni povoda – govorila je Marinkovićeva.

– Ferari mora da vozi čovjek koji zna da vozi dobar automobil. Rokni dvije vijagre, ima dobru p*čku i ferari. Ona traži nešto, lutaju i mijenjaju se. Neki vozač ovog Ferarija je tamo, ne može da ga nađe. Ona nije bila korektna jer je znala u kakvoj su vezi Peca i Aleksandra. Subotićka da je najgora nije trebala tako da se ponese – ubacio se Kristijan.

– U pravu je, nema šta da se ponavljam. Rekao je da funkcionišu samo zbog djeteta. Nisu imali odnose, nisu živjeli zajedno, on je odlazio u stan – rekla je Marinkovićeva.

– Je l’ si bila ljubomorna na nju? – pitao je Milan.

– Nisam, jer sam znala da tu nema ljubavi. Ja kad sam sa nekim posvećena sam, ako me jednom povrijedi, zna se šta slijedi – istakla je Maja, pieš Srbija danas.

