“RAZVLAČIO JE KO JE STIGAO ” – Lil Broks ŽESTOKO o Dalilli: OCRNIO JE STRAŠNO – iznio NEPOZNATE DETALJE

– Kad me već pitate za Dalilu, ono što je ona pokazala u rijalitiju jeste ništa u odnosu na to šta je radila ranije. Svi su je razvlačili po Tuzli, mijenjala je momke, a to nije malo mjesto.

Sve se brzo pročuje. Ona nije moj tip djevojke, ali kad bi ušla, sve bih joj sasuo u lice. Ništa nikad ne pričam bez dokaza, a vjerujte da znam mnogo momaka koji bi rekli kako se ponašala dok je bila s njima.

Ona nije naivna, uvijek taktički igra. Mislim da i dalje voli Dejana, ali to krije – rekao je Bilal, piše Srbija Danas.

