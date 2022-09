NAJTRAGIČNIJA LJUBAVNA PRIČA BALKANA: Kažu da je volio samo nju, a njenu misterioznu smrt neki smatraju ubistvom

Kada je riječ o domaćoj, filmskoj produkciji, kina je 2021. godine poharao biografski film o slavnom pjevaču narodne glazbe – Tomi Zdravkoviću.

Pod jednostavnim nazivom ‘Toma’, nikoga nije ostavio ravnodušnim, a mnogi su kina napuštali sa suzama u očima. I to nimalo ne čudi. Jedan od najvećih boema svog vremena, 1991. je godine izgubio dugogodišnju bitku s rakom te preminuo s 52 godine, piše Story.

A kao što je slučaj svaki put kada biografija poznate ličnosti osvane na malim ekranima, reakcije o autentičnosti javljaju se sa svih strana, a javnost je najviše čekala komentar Tomine supruge Gordane, što zbog Tomine velike ljubavi Silvane Armenulić, što zbog njega samoga. Ona je o toj temi progovorila za srprsku televiziji K1 i otkrila kakav je zapravo bio život s Tomom. I doista, nije daleko od istine.

‘Da je bilo lako – nije. Da je bilo teško – nije ni to. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost, morala sam to prihvatiti. Nisam ga htjela mijenjati. Morala sam se uklopiti u njegov život’, ispričala je Gordana, koja je s Tomom u braku provela 18 godina.

Otkrila je da Toma nikada nije previše govorio o svojim osjećajima i mislima te da je često morala takve stvari ‘izvlačiti’ iz njega. U filmu Toma često spominje svoju dušu, a Gordana je potvrdila da mu je zaista jedino to bilo važno. ‘Materijalno njemu ništa nije značilo. Govorio je kako mu je isto živi li u palači ili u sobici te da ‘Sve što možeš dotaknuti rukom, nije vrijedno. To nije život. Ono što osjećaš u srcu, to je ono pravo”, rekla je Gordana.

Dodala je i kako je glumac Milan Marić u filmu gotovo savršeno dočarao njezinog pokojnog supruga. ‘Taj dečko ima nešto u očima. On je 99 posto ‘odradio’ Tomu, njegovu emociju, priču, manire, govor, apsolutno sve. Nisam mogla vjerovati. On je prepoznao ono nešto što je u Tomi bilo’, zaključila je.

A kroz film prožima se i ljubavna priča između Tome i Silvane Armenulić, jedne od najvećih zvijezda onoga vremena koja je život izgubila sa samo 37 godina. Poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Beograd – Niš, a osim nje, smrt je uzela i njezinu trudnu sestru Mirjanu te violinista Radu Jašarevića. Neki čak smatraju da njihova smrt nije bila slučajna…

Nesreća je pogodila cijelu bivšu Jugoslaviju, s njezina je smrt sve ove godine ostala pod velom misterije. Naime, navodno je dva mjeseca prije smrti, koncert u Bugarskoj pjevačica iskoristila za posjetu čuvenoj proročici Babi Vangi. Slijepa vidovnjakinja ju je, navodno, dočekala riječima: ‘Ne želim s tobom razgovarati. Ne sada. Idi i vrati se kroz tri mjeseca…’ A kada je pjevačica već bila na vratima, Baba Vanga je dodala: ‘Čekaj, ustvari, nećeš moći doći. Idi, idi! A, ako budeš mogla, dođi!’, rekla joj je navodno.

Legenda kaže da su se Silvana i Toma upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu, a nakon što joj je on priznao da voli pjevati, odvela ga je na svoj nastup. I sama je tada bila ne početku karijere, a Tomi je pomogla da se probije. Upoznala ga je sa svim važnim ljudima, pronalazila mu poslove, a on je upravo njoj napisao pjesmu ‘Šta će mi život bez tebe dragi’ koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova.

‘Inzistirala je da joj napišem pjesmu. Ali što? Ja sam uvijek bio u nekim romantičnim vezama koje su me inspirirale. Sa Silvanom je bilo teško. Pričali smo danima, bila je nesretna. Otkrivala mi je detalje iz svog braka koji je bio labilan, očajavala je. Često mi je govorila: ‘Jao, ovaj život moj! Neka ide sve dovraga kada mi ništa ne ide od ruke! Nit’ brak, nit’ ovo, nit’ ono…’ I jednom dok smo se vozili busom na koncert, kažem joj: ‘Znaš što, to je interesantno, da ti ja napravim pjesmu baš kao što ti pričaš, onako kako se osjećaš. Onda ćeš bolje pjevati’, rekao je jednom Toma.

Njegova fatalna ljubav prema pjevačici proteže se kroz cijeli film, a mnogi tvrde da nikoga nije volio kao nju. Ipak, ona mu ljubav nije uzvratila kako je on htio. ‘Silvana, neću ti doći na svadbu, zato što sam je malo drugačije zamišljao’, rečenica koja je pogodila sve gledatelje filma, a dogodila se kada je pjevačica Tomu pozvala na svoje vjenčanje.

Njihov je odnos komentirala i Gordana, Tomina supruga, nakon što je pogledala spomenuti film. ‘Znam da ju je mnogo volio, ali s obzirom na to da se moj suprug lako zaljubljivao, pretpostavljam da je bio zaljubljen i da je to ostala jedna njegova neostvarena ljubav koja je postala prijateljstvo. Ona je u to vrijeme za njega bila nedostižna, a pomogla mu je. Nikada nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli. Kada je poginula, on je bio očajan. Ja se sjećam kad sam toga dana došla kući, mislim da je Lepa Lukić javila… On je bio očajan. Nikada ga nisam vidjela takvog. Mislim da je to nešto što Toma nikada nije priznao nikome, nego samo sebi’, zaključila je Gordana.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari