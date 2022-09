I ONA ULAZI U ZADRUGU – ODMAH PROGOVORILA O POMIRENJU: Otkrila i datum ulaska, GORJET ĆE IMANJE

Stanija Dobrojević jedna od najpoznatijih starleta, privlači veliku pažnju medija, kako učešćima u rijalitijima, tako i svojim privatnim životom.

Ona je u intervjuu otkrila sve detalje učešća u šestoj sezoni:

Kakva su tvoja očekivanja od učešća u Zadruzi 6?

– Ja sam neko ko zna uvijek da zavrti priču, u tome sam maher. Iako sam godinama stekla neki status i više mi ne priliči da se sama upuštam u priče, ali često se dešava to da svojim prisustvom utičem na ostale da se više aktiviraju. To publici znači i za to budem uvijek lijepo nagrađena u vidu honorara.

Da li smatraš da svojom pojavom, stilom i imidžom, po kome si prepoznatljiva imaš veliki uticaj na omladinu, mislimo pritom na mlađe devojke, kao i na zadrugarke, koje nisu mnogo poznate, a voljele bi da imaju bar djelić slave koji ti imaš?

– Hteli se složiti sa tim ili ne, to jeste tako! Uzor sam mnogim djevojkama i ženama! Vole me, prate me, žele da budu i izgledaju kao ja, iako me često osporavaju i često sam na meti kritika zbog toga.

Ko te je u prethodnoj Zadruzi prijatno iznenadio, a ko razočarao?

– Što se tiče prethodne sezone Zadruge, ja sam kad je rijaliti u pitanju prošla sito i rešeto, tako da mene više ništa ne može da iznenadi ili razočara! Ali bih iz prošle sezone izdvojila Marka Osmakčića sa kojim imam lijepo drugarstvo.

U kakvim si odnosima s njim, kakvo je tvoje mišljenje o njemu kao o osobi i šta misliš o njegovoj vezi sa Viktorijom Mitrović?

– Marko je prema meni divan i zaista je pravi drug. To je sve što mogu da kažem. A što se njegovih veza tiče, ne dajem sebi za pravo da komentarišem tuđe veze i izbore, niti želim u to da ulazim.

Da li u Zadrugu 6 ulaziš kao slobodna ili zauzeta?

– Emotivno sam ispunjena, ali ljubavni život krijem kao zmija noge i tako će biti do daljnjeg. U Zadrugu ulazim tek u februaru kao specijalni gost.

Kako komentarišeš nedavni skandal koje se dogodio tvojoj nekada dobroj drugarici Marijani Zonjić, povodom eksplicitnog snimka, koji je procurio u javnost?

– Nemam komentar.

Kako komentarišeš muškarce koji ucjenjuju svoje bivše ili sadašnje djevojke eksplicitnim slikama i snimcima?

– Smatram da je to gnusno i jako ružno da se bilo ko ucjenjuje eksplicitnim slikama od strane nekog sa kim ste bili jako bliski.

Da li se tvoje mišljenje o Kristijanu Goluboviću promijenilo i da li ga se i dalje plašiš?

– Moje mišljenje o Kristijanu Goluboviću se nije promijenilo. I dalje je negativno. Meni lično je on nebitan lik. Nemam razloga nikog da se bojim u životu, a pogotovo ne njega.

Može li doći do pomirenja između vas?

– Ni govora, ni riječi o bilo kakvom pomirenju! Ne želim da čujem za to! Ne, nema šanse! Može da bude mir, ali nikakva pomirenja ne dolaze u obzir!

Da li si i dalje u kontaktu sa svojim bivšim dečkom Markom Markovićem?

– Ostali smo u korektnim odnosima. Ne čujemo se često, ali za bitne stvari uvijek sam tu za njega.

Da li ti je žao što svojoj ljubavi niste pružili novu šansu?

– Smatram da sam donijela pravu odluku i povukla prave poteze i za mene i za njega. Imali smo zaista lijepu ljubav i vezu, ali za dalji napredak ne, ovako je najbolje za oboje.

Da li Marko nije mogao da se nosi sa pritiskom, s obzirom da si ti ipak dosta poznata, da gradiš karijeru u Americi i da si tražena sa svih strana?

– Marko se super sa tim nosio, stabilno i samouvjereno. Dok neki mnogo uspješniji i ostvareniji muškarci nisu mogli da me isprate i totalno se iskompleksiraju od moje popularnosti, imidža i to što me mnogi muškarci žele, piše Novi.

Kako ide biznis u Majamiju?

– Nikada nisam bila više angažovanija nego sada. Trenutno radim na dva, tri projekta u Srbiji i za par nedjelja idem u Ameriku, firma je u Majamiju! Sve je vezano za ljepotu i fitnes priču. Predstoji mi vrijedan i radan period!

