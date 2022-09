“HOĆU ODMAH DA SE OPERIŠEM, ODSTRANITE MI TO!” Luni Đogani LJEKARI SAOPŠTILI da BENIGNI TUMOR, može postati ZLOĆUDAN

Vijest da je Luna Đogani završila u bolnici i na operaciji sve je ostavila u čudu i iznenadila, a sada, nakon izlaska iz bolnica i oporavka se oglasila i otkrila o čemu se radi.

– Ne morate da imate simptome, a da postoje neke promjene. Ja sam tako otišla na ultrazvuk dojki, redovno idem, imala sam situaciju u porodici, mama je to imala. Doktorka mi je našla promjenu, rekla mi je da to ne mora da bude ništa loše, ali da može da bude nešto što mora da se prati. Išla sam na biopsiju i tu se pokazalo da mi je promjena benigna, to je tumor, ali benigni, pronađen na lijevoj dojci. – rekla je Luna, pa onda dodala zašto je odlučila da odstrani benigni tumor.

– To kroz godine može da se promijeni i ode na drugu stranu, neću da izgovorim. Htjela sam odmah to da odstranim i ne razmišljam, nema potrebe da se čeka. Odmah sam se čula sa hirurgom, on je rekao da to treba da se odstrani, odradila sam sve analize, otišla i trajalo je sat i po. Probudila sam se i bila sam okej – ističe Luna na svom Jutjubu.

