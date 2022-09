LEPI MIĆA OBJAVIO SLIKU S ROĐENDANA – OVO JE LUKA, DALILIN DEČKO: Evo ko je on ustvari

Dalila Dragojević jučer je proslavila svoj 29. rođendan u jednoj vili sa bazenom, a na gala feštu bilo je pozvano samo nekoliko zadrugara. Među njima se naravno našao i Lepi Mića, koji je došao u društvu svog dugogodišnjeg prijatelja Nebojše Bojovića.

Mića se sad oglasio za portal Pink.rs i ekskluzivno otkrio šta se sve dešavalo na ludoj, rođendanskoj žurki.

Ja ne pijem, ne drogiram se, ne k*rvam se, tako da ja nikakve skandale nemam. Bilo je lijepo, nije bilo puno ljudi. Njen izbor za koje ona smatra da su joj prijatelji. Mogu da kažem da je Nevena Savić plesala i da je prisna u društvo sa mojim prijateljem Nebojšom Bojovićem. Nevena je bacila oko na njega, to je očito. Malo je falilo da dođe do strastvenog poljupca, možda je i došlo, a da ja to nisam video. Baš su bili prisni.

Prošle godine si u emisiji “Narod pita” otkrio da je Mina Vrbaški u vezi sa Lukom Nikolićem, jer je njegov otac tvoj dobar prijatelj. Šta se sad dešava sa Lukom i Dalilom?

Oni su bili jako prisni, koliko sam ja vidio. Ako nije Luka, onda je Đole. Ja kažem da su oni u vezi i divan su par. Gospodin Nikolić lagano hara estradom. Ja mislim da je to peta, po mojoj evidenciji, djevojka iz “Zadruge”.

Da li njegov otac podržava tu vezu?

Ja mislim da mom prijatelju nije dobro, ali tako je to. Neće on da se miješa, on je stariji čovjek. Luka je mlad dečko, ništa on loše ne radi. Nikom on nije obećao da će da je ženi, kad je lijepo budu zajedno, kad ne budu… Ali da voli malo po estradi da švrlja. Luka zvani estradna recka, dok njegov tata savjesno, u svakom momentu priseban, radi i pravi pare. On je ozbiljan domaćim na Kosovu, Luka udara recke po estradi.

Dalila i Filip Car večeras gostuju u emisiji “Narod pita”. Šta misiš kako će izgledati njihov susret nakon svega što se desilo i saznalo, nakon njihovog raskida?

Sa velikom zadovoljstvom ću da pogledam tu emisiju, možda i pozovem. Dalila je našla Luku, sa njim je i ja sam vidio na žurki, a i fanovi puštaju preko društvenim mreža. Sa druge strane Car je bio na večeri bluda kod Deniz Dejm. Ona ne priprema salate, nego blud i razrat. Car je bio na bludu, Dalila na svom rođendanu u opuštenoj atmosferi. Mislim da će večeras imati dosta vremena da objasne kako se izgasila na ogromna emocija i obostrana želja da budu zajedno. Jednostavno izgleda su slagali, nisu se razišli jer ne mogu da se dogovore, nego jednostavno istina je da je bilo toliko emocije ne bi našli nove partnere i menjali ih kao na traci… Poslije Gringa Luka, kod Cara Maja, Deniz. Recke se udaraju na sve strane.

Za sam kraj razgovora Mića je ispričao još malo detalja sa Daliline sinoćnje proslave rođendana.

Ja sam sa mojim društvenom, Nebojša i još jedan prijatelj, otišli smo poslije jedno dva sata i u tom momentu su ostale djevojke i žene u provodu sa muškarcima, ali na jihovu žalost mislim da je većina muškaraca koji su ostali na žurki bili gejevi. Devojke su bili, za razliku od muškaraca, vesele za igru i raspoložene, moižda bi one otišle dalje i prešle granicu, ali… Djevojke su igrale, plesale, pokušale bi neke odnose sa muškarcima, ali ono što je ostalo mislim da njih žene ne interesuju.

