POLJUBAC SANDRE I DEJANA DRAGOJEVIĆA- PUSTILI MU SNIMAK U EMISIJI: Evo kako je on reagovao, ODMAH SE OBRATIO ALEKS

Povela se tema odnosa sa Sandrom Rešić.

– Dobro večer, zovem se Živana. Darko, pozdrav za tebe, jako si mi drag. Pozdrav i za Dejana. Da li planiraš da kupiš stan ili da urediš kuću – upitala je gledateljka.

– Želim da uložim u kuću – rekao je Dejan.

– Starija sam od tebe, ali ti savjetujem ti da ne gradiš ništa dok se ne razvedeš, zvanično. Ako kupuješ i gradiš, nemoj to da radiš dok se ne oženiš. Danas je sve drugačije, brzo se ljudi razvedu. Zamisli da si sa Dalilom zajedno sagradio kuću – kazala je gledateljka.

– Svaki odnos je priča za sebe, ne treba gledati na osnovu nečega što nije uspjelo. Generalno jesam obazriv – rekao je Dejan.

– Nisi prema Sandri bio fer, mogao si sa njom lijepo da razgovaraš. Vi se niste poljubili, ništa niste imali. Ono što su fanovi pravili, to je njihova stvar, mogao si da objasniš Aleksandri da je ona tvoja drugarica – rekla je gledateljka.

– Mogao sam da objasnim, to bi bilo dobro pola sata. Onda bi se tema potegla u emisiji, to bi moglo nju da iznervira. Ako bi oni htjeli da isprociraju Aleksandru, onda bi nju to izbacilo iz takda. Samo sam presjekao, tako je najlakše – rekao je Dejan.

– Sandra je starija od tebe, nije bila zaljubljena. Postavila se kao tvoj prijatelj, vidjelo se da nije zaljubljena. Ja sam Sandru zavoljela kada je pjevala na Zadrugoviziji, kada ste pobijedili. Neka se sada Dejan provodi sa Aleksandrom, treba da im bude lijepo. Dejanov brat je imao slično iskustvo kao Dejan, to im je škola. Htjela sam da naglasim samo da mi je bilo žao Sandre. Sine, odmori se od prvog braka, a onda kreni dalje sa Aleksandrom – kazala je gledateljka.

– Ovaj nadobudni momak sa odvratnom bradom misli da je najbolji, a samo je iskompleksiran – glasila je konstatacija sa Tvitera.

– Nemam komentar – rekao je Dejan.

– Hajde da raskrinkamo Dejana, nisu se smanjili loši komentari na Tviteru, nego je on ugasio nalog – glasila je konstatacija sa Tvitera.

– Nisam pobjegao, nego se sve na kraju zasnivalo na vjerskoj osnovi, neka malo pišu o politici, tu ima bezbroj tema – rekao je Dejan.

– Da li je Zemlja ravna ili okrugla, da konačno razjasnimo već jednom – glasilo je pitanje sa Tvitera.

– To mi je previše intimno pitanje, kada budem snimio klip o tome saznaćete šta mislim – kazao je Dejan, piše Novi.

