“JA ĆU BITI JEDAN OD UČESNIKA!” Željko Mitrović PROGOVORIO o ŠESTOJ SEZONI Zadruge: Najavio i NOVE PROJEKTE

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, je u nastavku ekskluzivnog gostovanja kod voditeljke Jovane Jeremić u emisiji “Novo jutro” govorio i o novoj TV sezoni i početku “Zadruge 6”, koju svi željno iščekuju. “Zadruga” će imati novine u sebi, to će gledaoci videti za pet dana. Konačno ćemo realizovati format “Shark Tank”, imaćemo dnevnu seriju koja će krenuti oko Nove godine, “Pelagijin venac”, možda će biti i dve epizode dnevno. Konačno nova sezona “Pinkovih zvezdica”, napravili smo pauzu da bi se napravile nove generacije talentovane dece, stasale su nove talentovane generijacije. Biće mnogo dobrih projekata. “Shark Tank”, ja ću biti jedan od učesnika. Naš 4 koji će biti investiciono sposobni, to su velika imena, predložiću da tu budu Mišković, Bogoljub Karić… Ljudi donose i iznose ideje, a mi se utrkujemo ko će učestvovati u finansiranju.

– Veoma je dobar za buđenje proizvođačkog duha. To je utakmica između nas, ko će pre i više da ponudi i to pred milionskim auditorijumom. To je vrsta preduzetničkog rijalitija. Inspirativno je za ljude koji su počeli da se gase u kreativnom mraku. Biće inspirisani da se trude i šalju predloge. Karić je prihvatio, a Miškovića ću videti sledeće nedelje i zamoliti ga. To je u Americi jedan od najpoznatijih formata – otkrio je Željko.

