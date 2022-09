PRAVO IME Teodore Džehverović se krije od javnosti? Pjevačica promijenila krštenicu kao Adaktarovi, evo kako se PRIJE ZVALA!

Pjevačica Teodora Džehverović proslavila se učešćem u rijalitiju ,,Zadruga 1″, gdje je upoznala svog tadašnjeg dečka Anđela Rankovića, sa kojim je prevarila momka, izvesnog Kristijana, kom je i posvetila pjesmu ,,Kristijan Grej”.

Teodora je uspjela da izađe iz senke rijalitija, pa je vrlo brzo stvar uzela u svoje ruke i postala prava tinejdž zvijezda današnjice. Sada njene pjesme broje milionske preglede, izuzetno je tražena, a klinci je obožavaju. Međutim, ono što novije generacije ne znaju možda jeste afera o pravom imenu male Džehve.

Dosta se spekulisalo u medijima o pravom imenu Teodore Džehverović, a ono što su pojedini pisali jeste da se ova atraktivna pjevačica zaprao zove Suada, dok je njen brat Sava dobio ime Senad. Sava je svojevremeno oglasio na Instagram profilu i otkrio istinu o aferi ,,lažno ime”.

– Za sve one koji su neupućeni, a tvrde suprotno, ja sam lično dao ime Teodora, i to prije rođenja. Moja je želja bila da imam sestru i da kasnije nosi ime Teodora, što u prevodu znači Božiji dar. One koji znaju o mojoj porodici znaju više od mene molim da prikažu i javno objave rodni list sa dotičnim imenom Suada, ili se suoče i kažu mi to u lice. Pojedinci će se prepoznati. Hvala – poručio je Sava putem društvene mreže, piše Republika.

