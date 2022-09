ACO PEJOVIĆ POKAZAO SVOJU SUPRUGU BILJANU- LJEPOTICA KAKVE NIGDJE NEMA: Nema nijednu plastičnu operaciju

Pejović je objavio niz fotografija na Instagramu, a među njima je i objava sa suprugom Biljanom, o kojoj Aco često govori u javnosti.

Ovaj skladan par ima tri kćerke koje se ne eksponiraju u medijima, ali se zna da su jako uspešni đaci i studenti, a preživjeli su i veliku porodičnu dramu kada je Biljani zbog pucanja aneurizme, život bio u opasnosti.

– Imao sam više sreće nego pameti. Ja sam do te godine prošao mnogo toga, što možda moja generacija u to vrijeme nije. Putovao sam, nagledao se svega i svačega i onda sam u tim godinama poželio da imam nešto pored sebe, nekoga ko će da me voli. Mi smo sedam dana bili u vezi i uzeli se, i evo već 20 i kusur godina smo zajedno. Mi smo sve ove godine jedno drugo upoznavali – govorio je pjevač o supruzi.

Poznato je da Aco često obilazi Italiju, najviše da bi uživao u vinima, a ovog puta je fotografijom sa suprugom oduševio fanove i prikupio samo pozitivne komentare, s obzirom na to da oni važe za jedan od najskladnijih parova, a Biljana se, inače, nikad ne eksponira previše, piše GLossy.

– Predivni dani u društvu dragih ljudi, odmor za sva čula – napisao je Pejović, nabrojao mjesta koja su posjetili, pa dodao “Život je loijep!”.

Facebook komentari