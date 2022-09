“POGLEDALA SAM GA U OČI I OPROSTILA” – Jovana Jeremić otkrila KAKO SE SRELA sa dečkom koji joj je PRIJETIO

– Sve sam već rekla u Nacionalnom dnevniku. Stavljena je tačka, dečko je osuđen, piše Srbija danas.

Da li su ti se slegle emocije? Da li se osjećaš bezbedno?

– Sasvim okej. Te traume koje postoje ostale su jer to ne može da nestane jer je velika trauma bila, ali mi je bilo lakše kad sam ga susrela, kad sam ga videla oči u oči i kad sam videla koji profil dečaka je u pitanju.

Koliko ima godina?

– 25.

Da li su tvoje pretpostavke ko ga je poslao bile tačne?

– Znam ja ko je to. Između ostalog, nezvanično ja to znam, tako da i on se meni izvinio dosta.

Koji je bio njegov motiv?

– Nismo o tome pričali. Možda i jesmo, ali ja neću o tome pričati. On je bio jako iskren prema meni i to je sasvim dovoljno. Dečko je apsolutno bio na mjestu.

Da li si mu oprostila?

– Ja sam njemu oprostila. Oprostila sam svakome ko je pokušao da mi nanese zlo jer će ih sudbina i život postaviti na mjesto gdje treba da budu.

Facebook komentari