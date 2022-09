Obradović žestoko odgovorio Karleuši na prozivke da je gej: Razumijem šta vas je deformisalo u ovako nemoralnom pravcu!

Obradović, koji je i jedan od najžešćih protivnika održavanja parade ponosa, nije na te riječi oćutao. A njegov odgovor prenosimo u cjelosti:

– Jelena, kao što Vi lično nikada niste imali veze sa muzikom, tako nemate veze ni sa temom o kojoj ste se drznuli da pišete. Nije to problem što vrijeđate jednog porodičnog čovjeka koji brine o petoro djece, što vrijeđate moju suprugu i širu porodicu, što lažete i provocirate. Razumijem da je to dio Vašeg karaktera koji je rijaliti šoubiznis kojim se bavite deformisao u ovakvom nemoralnom pravcu. Kapiram i da je to dio propagande homos.ksualnog lobija kome pripadate i koji ne uspijeva da me ućutka. Vaše gej parade ne podržavaju ni mnogi homos.ksualci, a kamoli većinska Srbija sa kojom Vi imate problem, a ne sa mnom – naveo je Obradović u pisanoj izjavi koju je proslijedio Kuriru i dodao:

– Još je manji problem što klevetate predsjednika jedne političke organizacije i narodnog poslanika, jer sam na to odavno navikao. Međutim, zanima me da li mi se obraćate kao član LDP-a, Vesićeva maskota ili nova Vučićeva rijaliti zvijezda? Svi znamo da ste propagator ideologije homos.ksualizma i razumijemo da ste – kao i gej parada – prešli put od LDP-a do SNS-a, ali nije lijepo da vrijeđate – ne mene već većinsku Srbiju koja se protivi održavanju jedne takve sramne, antihrišćanske i antiporodične manifestacije u srpskoj prijestonici.

Obradović se osvrnuo i na litije u Beogradu čiji je jedan od učesnika.

– Šta ćete sa onih preko 50.000 ljudi koji su prošetali Beogradom na Veliku Gospojinu? Šta ćete sa 100.000 ljudi koji će izaći 11. ili 17. septembra ako Europrajd 2022. ne bude otkazan? Kako ćete postići da nas sve uvrijedite i eliminišete? To je problem sa svima Vama koji vršite propagandu homos.ksualizma i transrodnosti našoj djeci u Srbiji. To Vam nećemo dozvoliti i morate naučiti da poštujete većinsku, porodičnu i tradicionalnu Srbiju.

– Očekujete od nas razumijevanje za probleme sa kojima se homos.ksualci suočavaju u našem društvu, a neprestano napadate i vrijeđate one od kojih tražite razumijevanje. Imate predsjednika Vlade Srbije, u trećem mandatu, organizujete 130 događaja u Beogradu od 12-18. septembra – šta još hoćete od ovog naroda i države? Gdje je kraj Vašim provokacijama i uvredama? Samo u jednom razorenom sistemu vrijednosti koji vlada našim društvom Vi možete predstavljati muzičku zvijezdu. Živimo teška vremena u kojima je zavladala protivprirodnost, besmisao i disharmonija, baš kao u Vašim pjesmama i javnim nastupima. Djecu vam ne damo – poručio je on Karleuši, piše Kurir .

