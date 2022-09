MILOŠ BOJANIĆ ULAZI SA SINOM U “ZADRUGU 6” – NE SLUŠA LJEKARE?! Nakon OPERACIJA donio odluku, žena BIJESNA!

Miloš Bojanić navodno ulazi sa sinom Mikicom u “Zadrugu”. Pjevač i njegov mlađi sin i kolega bili su na razgovoru kod čelnika televizije “Pink”, gdje su navodno dogovorili uslove učešća.

I dok obojica vide računicu i korist u cijeloj priči, folkerova supruga Branka je izričito protiv njegovog ulaska, prenosi Svet!

– Ona sa pravom brine. Miloš za mjesec dana puni 72 godine i nije baš sjajnog zdravlja. Pored ljekova za pritisak koje uzima, on je imao i rak kože koji je čak dva puta operisao, pa na leđima ima veliki ožiljak. U rijalitiju uslovi nisu ni najmanje humani i Branka smatra da bi mu boravak tamo samo naškodio. Sa druge strane, kod Miloša postoji taj avanturistički duh, voli on da se druži, da se nadmeće, njemu to prija, fali mu izazova u životu. Skućio se, zaradio dosta para, ništa mu ne fali, ali voli rijaliti – kaže izvor, pa dodaje:

– Sa druge strane, Mikica se skoro vratio iz Kanade, i njemu je to primamljivo. Ima on kao pjevač posla, ali je svjestan da bi top reklamu dobio ulaskom u rijaliti, i da bi se vratio na put stare slave, i karijere koju je zapostavio kad se prije petnaestak godina odselio iz Srbije. Vidje ćemo da li će Branka uspjeti Miloša da odvrati od ove ideje, dok će za Mikicu da navijaju jer je on takav, mlada i zna svuda da se snađe – rekao je izvor.

