Severina uhapšena na aerodromu nakon sukoba sa sestrom

Zagrebačka policija uhitila je pjevačicu Severinu Vučković u utorak oko podne u Zagrebu. Uhićenje je uslijedilo, kako doznaje Jutarnji list, nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njezinim privođenjem za potrebe kriminalističkog istraživanja.

Povod svemu i raspisivanju potrage je, kako doznajemo, neprimjerena prepirka od utorka u splitskom domu majke poznate pjevačice. Prema prijavi sestre Marijane, pjevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom. Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat poslije ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dvije su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko hrvale i šamarale, i to doslovno po cijelom stanu.

Raspisana potraga

Pjevačica je na kraju otišla na svoju stranu, a njezina sestra u bolnicu odakle se, nakon ukazane liječničke pomoći zbog lakših ozljeda, obratila za pomoć policiji. Zadobila je niz podljeva na glavi i leđima, a na tijelu su joj liječnici uočili i porezotine. Na osnovu prijave, splitska policija je raspisala potragu za pjevačicom, a na temelju koje je Severina s odmakom od 12 sati od navodnog incidenta u Splitu, “skinuta” na zagrebačkom aerodromu.

Severina je danas poslijepodne bila u sjedištu krim-policije u Heinzelovoj, a s njom je na policiji bila i njezina odvjetnica Jasminka Biloš koja nam se kratko javila na mobitel i potvrdila je da je sa Severinom u zgradi policije u Heinzelovoj.

Druga verzija priče

Izvor blizak pjevačici, pak, tvrdi da je Severinina sestra Marijana lažno prijavila Severinu za nanošenje tjelesnih ozljeda. U tom stanu u Splitu u kojem živi majka sa strinom, boravila je Severina te je iznenada došla Marijana koja je, tvrdi izvor, napala pjevačicu i nanijela joj ozljede. Severina je otišla, a Marijana je počela lupati na vrata stanarima te zapomagati i bacati se po stubištu kako bi se samoozlijedila.

Upućeni u problematiku kažu i da je Severinina sestra Marijana za koju nitko ne zna gdje je provela proteklih 7 godina, prijavila Severinu Centru za socijalnu skrb prije otprilike pola godine da zlostavlja mamu i onemogućava joj kontakte s njom. Istovremeno, prijavila je i svoju kći, Severininu nećakinju Miu, da ju zlostavlja telefonom. CSS je postupao po prijavi i utvrdio da je Marijana Popović, čije boravište nije uspjela utvrditi ni policija, lažno prijavila CSS-u svoju kći i sestru. Severinin izvor tvrdi i da je Marijana Popović sve ovo radila u dogovoru s Milanom Popovićem o čemu navodno postoje pisani dokazi u obliku izjave Milana Popovića dane u CSS-u.

Susjedi čuli galamu

Ne bi li dodatno provjerili što se točno događalo u noći s ponedjeljka na utorak, nazvali smo telefonski broj u stanu Severinine majke. Javila nam se ženska osoba rekavši da vlasnica odmara, ali i da o tome što smo ju upitali, ne zna ništa. Jedna od susjeda u zgradi rekla nam je tek kratko da je čula galamu, žensko cičanje kao i neko lupanje, ali da “nije odmah povezala s incidentom u stubištu, a kamoli s omiljenom Seve”.

– Seve je uvijek atrakcija kad dođe svojoj mami, ali iskreno nisam ju vidjela da joj je bila u posjetu u ponedjeljak. Niti sam se naknadno raspitivala gdje je točno bila ta dreka – rekla je za Jutarnji jedna stanarka zgrade. U slučaju da navedena kaznena prijava rezultira optužnicom nadležnom tužiteljstvu, kao glavni svjedok bit će pozvana njihova majka koja, pak, može koristiti blagodat ne svjedočenja.

Inače, ovaj fizički sukob nije prvi sukob između Severine i njezine sestre Marijane, ali je prvi zbog kojeg je pjevačicu njezina sestra prijavila policiji da joj je nanijela ozljede i zatražila je liječničku pomoć. Mediji u travnju ove godine pisali o narušenim odnosima dviju sestara. Prema Marijaninim riječima otkad je njihova majka kod Severine ona ju nema prilike vidjeti, a svaki telefonski poziv protiče uz prijetnje koje joj navodno upućuje Severina. Osim za narušen odnos s majkom, Severinina sestra pjevačicu krivi da je odgovorna i za njen narušen odnos s kćerkom Mijom Popović koja je tijekom studija živjela sa Severinom, a sad živi u njezinu susjedstvu, piše Jutarnji.

Facebook komentari