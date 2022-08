VJERIO KRISTINU, PA OSUO PALJBU PO BIVŠOJ ŽENI: Kristijan Golubović SUROVO o Ivani: “Ona sad PLAČE kući”

Kristijan Golubović je odlučio da zaprosi svoju izabranicu Kristinu Spalević na njen 25. rođendan. Kristijan je otkrio kako je reagovala njegova bivša supruga Ivana, kao i da li misli da će njegova kćerka Vera prihvatiti brata.

– Pa dugo sam razmišljao kad to da uradim i odlučio sam da to bude na njen rođendan. Nikad nijednu ženu nisam zaprosio. Sa jednom sam se vjenčao u crkvi, a sa drugom u opštini i onda sam odlučio da nju zaprosim prvo kako to već i treba.

Kako ste uspjeli da organizujete veridbu u tajnosti?

– Pa nikome nisam rekao, jer ja kad god nekome kažem nešto to ispliva u javnost.

Kako ste uspjeli od Kristine da sakrijete plan, da li je naslutila nešto?

– E pa cijeli dan se svađamo. Ja joj pravim neke scene ona plače kao pla*ipi*ka, ali mislim da je naslutila, da je predosjećala. Svađali smo se da bih joj skrenuo pažnju, jer bih inače teško to sakrio od nje, ona je dobar špijun, odličan.

Kako je reagovala vaša porodica?

Njeni roditelji su šokirani, ćutali su ali su bili srećni. Spremaju se za dolazak prvog unuka. A Lazar je najsrećniji, tu je trenutno sa nama.

Da li je sve već spremno za bebu?

Jeste, sve je spremno to će biti veliko slavlje kad se rodi.

Da li mislite da će se Vaša kćerka slagati sa bratom, kako ste joj objasnili da će postati sestra?

Valjda će se slagati. Nadam se da hoće, zna da joj je to brat.

Da li Vam je bivša žena čestitala?

Ma gdje… Ona sad vjerovatno kući plače, piše Pink.

Facebook komentari