PECA I ALEKSANDRA UHVAĆENI U CRNOJ GORI! Subotićka mu oprostila prevaru sa Majom, a evo šta sad rade!

Vest da su se Aleksandra Subotić i Peca Raspopović pomirili i zajedno otputovali u Crnu Goru, gdje je prethodno provodio vrijeme sa ljubavnicom Majom Marinković, šokirala je javnost. Sada je na društvenim mrežama isplivao snimak na kojem se vidi kako Raspopović i Aleksandra uživaju sa sinom u bazenu.

Subotićka i Peca su sa nasljednikom otputovali u Ulcinj, a par se ponaša kao da nikada i nisu raskinuli.

Biznismen iz Novog Sada ostavio je suprugu s kojom ima sina Jovana zbog Maje Marinković i proveo s njom tri mjeseca. Oni su poslije žestoke svađe, raskinuli u nedjelju i već uspjeli da se vrate bivšim partnerima.

– Kad je Maja ostavila Pecu, on je odmah pozvao Aleksandru, ali ona mu je spustila slušalicu. Međutim, uporno joj je slao poruke, pa je pristala da se nađu u jednom restoranu u Novom Sadu i porazgovaraju. Tada su se pomirili! Zvuči nevjerovatno da mu je Sandra oprostila to što ju je varao s najboljom drugaricom, ali jeste. Ona tvrdi da je to uradila zbog sina, ali mislim i da želi da ga ućutka u slučaju da uđe u “Zadrugu” kako ne bi iznosio privatne detalje iz njenog života – otkrio je dobro obaviješten izvor za Informer.

Prema njegovim riječima, čim je čula za to, Maja se okrenula Filipu Caru, s kojim je bila u vezi u “Zadruzi 5”.

Facebook komentari