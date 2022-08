MAMA I JA SMO ŽIVJELE NA RUBU EGZISTENCIJE: Potresna ispovijest Sandre Rešić o djetinjstvu i ocu Nini, koji je skrivao da mu je kćerka

Pjevačica je u velikoj životnoj ispovesti za “Hit” ispričala da je s majkom Cicom preživljavala sa 180 dinara dnevno, dok je njen otac, pokojni pjevač Nino Rešić bio na vrhuncu popularnosti.

– Moj otac je poklonio drugoj ženi petosobni stan, dok smo se mama i ja mučile u iznajmljenom stanu, Teško mi je padao svaki prvi u mjesecu, kad je trebalo da platimo kiriju. To mi je najveća trauma… Stizali su računi za struju i komunalije, a ja nisam mogla da pomognem mami. U tim trenucima mi je mnogo nedostajala muška figura. Ma falio mi je otac da nas zaštiti i pomogne nam.

– Mama je radila u nekoj firmi, a pet godina nije primala platu. Onda je dobila otkaz kao tehnološki višak, a radila je tu 20 godina. Tad je počela naša borba za život! Nismo uspijevale da se izborimo sa svim problemima i uvijek sam govorila da ću, kada porastem, bilo šta da radim – kroz suze priča pjevačica i dodaje da je danima gladovala, ali da nikada nikome govorila koliko joj je teško jer nije željela da je bilo ko sažaljeva:

– Bile smo gladne! Zato sam se sa 19 godina zaposlila u cvijećari, konobarisala sam, čistila… Nema šta nisam radila pokušavajući da nas prehranim, ali i dalje je bila kriza. Majka i ja smo živjele od 180 dinara dnevno! Mogle smo da priuštimo samo toliko. Za taj novac kupile bismo hljeb, kupus i krompir. Mnogo puta nisam jela, govorila sam da nisam gladna samo da bi moja mama imala šta da pojede. Brinula sam jer je pila šaku lijekova, pa mi je bilo važno da koliko-toliko bude sita.

Pjevačica kaže da su njenoj majci i njoj najveća podrška u kriznim situacijama bili deda i ujak:

– Kad nismo imali da platimo kiriju, stanodavac bi nas izbacio na ulicu. U tim momentima odlazile bismo kod ujaka ili dede na nekoliko dana. Jednom ujak nije bio tu, a deda je bio u bolnici, pa nismo imali gdje da odemo. Bez dinara u džepu otišle smo u hotel! Dale smo lične karte i ostale pet dana, a osoblje je bilo neljubazno jer je sumnjalo da nećemo imati da platimo. Stric mi je tada poslao 400 evra, a mama je otišla na recepciju i bijesno im bacila pare – priča Sandra i dodaje da su ubrzo našle drugi stan, ali bez namještaja, pa su spavale na podu:

– Nismo imale krevet, pa smo spavale na podu na jaknama. Nas dvije smo stvarno svašta preživjele…

Za sve to vreijme Nino je krio da ima kćerku. Pjevačica je oca upoznala sa 12 godina, veče pred njegovo vjenčanje sa drugom suprugom.

– Moja mama Slavica i tata Nino bili su u braku kad su dobili mene, ali su se rastali još dok sam bila beba. On je tada gradio karijeru, pa je na nagovor menadžera krio da ima kćerku da to ne bi uticalo na njegovu popularnost. Znala sam da mi je Nino tata, gledala sam njegove spotove na televiziji, ali nisam imala nikakav odnos prema tome jer ga nisam poznavala. Za mene je tada bio potpuni stranac. Sve dok mi mama jednog dana nije rekla da tata želi da me vidi. Pošto cijelu deceniju nismo bili u kontaktu, pitala me je da li to želim uopšte. Odgovorila sam joj da bih voljela. Dogovorili smo se da već sutradan odemo kod njega kući. Spremile smo se, sele u autobus i otišle, a kada smo stigle ispred kuće, shvatile smo da se tata ženi, da je to u stvari veče pred svadbu! – priča Sandra i dodaje da su Ninova tazbina i buduća supruga bili u šoku kad su ih upoznali:

– Nisu ni znali za nas dvije! Sara se čak zaključala u kupatilu i satima plakala. Htjela je sve da otkaže, mama i ja smo bile zbunjene… Tata je bio nervozan, dao mi je silne igračke, mami je nudio novac, koji je ona odbila… Cijela situacija je bila veoma neprijatna. Bile smo začuđene što nas je pozvao baš pred vjenčanje! Srećom, Sara se poslije smirila, pa su se ipak vjenčali.

Sandra i Nino su s vremenom postali bliski.

– Dešavalo se da usred noći dođe Cici i meni na vrata s jednom torbom. Ostao bi s nama nekoliko dana, a potom bi odlazio. Mama bi mu iznosila sve što ima, trudila se da ga dočeka na najbolji način. Kada se tata rastao od Sare, kupio je stan na Banovom brdu, u koji sam redovno išla. Često me je ostavljao sa sestrom, a on bi išao na turneje. Imao je povjerenja u nas, nije imao ništa protiv da dovodimo društvo. Tata je bio emotivan, nježan i ponosan. Mnogo sam ga voljela, nikad mu ništa nisam zamjerila, sve sam mu oprostila… Otkako smo se spojili, uvijek je bio tu za mene, činio je divne stvari koje nikad neću moći da zaboravim. Sjećam se da mi je iz Čikaga donio barbiku s dijamantima, čuvam je i dan-danas. Bili smo bliski od moje 12. do 19. godine. Spremio mi je proslavu punoljetstva, to je nešto najljepše po čemu ga pamtim.

Sandra Rešić kaže da su mnogi koristili njenog oca:

– Moj otac je bio dobar za sve, osim za sebe. Mnogo je zaradio, davao je šakom i kapom svima, mnogi su ga koristili… Ma mnogi su se ovajdili osim majke i mene, mi mu nikada nismo ništa tražile.

Svijet joj se srušio 18. oktobra 2007. godine, kad je Nino preminuo…

Facebook komentari