“AKO PROGOVORIM, MNOGI BRAKOVI ĆE PUĆI!” Dalila udarila na bivše – otkrila da li je PRODALA Dejanove STVARI

Dalila Dragojević i Marijana Zonjić gostovale su kod Ivane Šopić u emisiji “Narod pita”.

– Maja je ušla u vezu sa bivšim momkom Aleksandre Subotić, kakav je tvoj stav o tome? – upitala je Ivana

– Ja sam samo rekla da sam ja više osuđena jer sam rasturila svoj brak, a neko tuđi. Ja nemam prava da komentarišem toliko tu situaciju. Pitala sam je jednom prilikom da li vjeruje Maji i rekla joj da do toga može doći, izgledala mi je tada kao da se uvredila jer sam je to pitala. Onda kada se desilo ono sa Dejanom, ona je mene tada otpratila sa Instagrama, to sam čula kada sam izašla. Nije me iznenadilo sve to, moglo je da se očekuje. – rekla je Dalila, piše Srbija danas.

– U kakvoom si sada osnosu sa Ljubom? – upitala je Ivana

– Ja znam da je Ljuba uvek imala pozitivno mišljenje o Dejanu, nikada joj nisam rekla da mora da bira strane. Ona je žena u zrelim godinama, zna šta govori. Ona je rekla da jesam napravila grešku jer sam ga ostavila. Ona mene nije osuđivala kada sam ja za Karađorđa kada sam govorila da je dobar čovek – kazala je Dalila.

– Šta te je najviše šokiralo kada si izašla iz rijalitija? – upitala je Ivana.

– Ništa me nije šokiralo. Samo mi nije jasno zašto su se neki moji bivši oglašavali i gostovali po emisijama., Ako ja progovorim šta znam, mnogi brakovi bi se od njih raspali, bolje da ne lajem. Očigledno im je jako bilo dosadno u brakovima, čim nisu bili vjerni – rekla je Dalila.

– Marijana, da li tebi piše neko u vezi Marka i Viktorije? – upitala je Ivana.

– To je glupost, samo želim da me ta žena ostavi na miru – rekla je Marijana.

– Dalila je pokušala da svojim sadašnjim ponašanjem vrati Filipa, tako što želi da dokaže da je splavarka i da je samo zanimaju moeti – glasi konstatacija sa Tvitera.

– Ja nisam splavarka, samo sam bila na mnoru po splavovima, nikoga nemam namjeru da vratim. Ja se ne krijem gdje sam i šta radim. Ja gdje god da se nalazim, ne skrivam se – kazala je Dalila.

– Što je ovoliko napadaju, kao da je ubila desetoro ljudi, a ne prevarila muža – glasi konstatacija sa Tvitera.

– Ne znam zašto je to tako, ali polako, sve će se na kraju pokazati ko je kakav – kazala je Dalila.

– Da li je Dalila prodala Dejanov plejstešn? – glasilo je pitanje sa Tvitera.

– Ne, kod kuće je, ja ga ne koristim, nisam ga prodala – rekla je Dalila.

