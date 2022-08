I DALJE JE SAMO MOJ BIVŠI MUŽ: Dalila Dragojević žestoko prozvala nekadašnjeg supruga Dejana

Telefonskim putem gledalac se uključio u emisiju.

– Dobro veče. Ja sam Jasmin. Po prvi put se uključujem u “Narod pita”. Jesam zvao sam na RED-u. Najviše mi se sviđa kod tebe što primaš kritiku i šalu na svoj račun. Imam jednu konstataciju na Dalilin račun. Dalila, što se mene tiče, šta god da si radila u “Zadruzi” to se mene ne tiče, a ako nastaviš, ove žene hejteri će te oprati od svega – rekao je gledalac.

– Ovo je strašno stvarno, ali sreća moja pa sam navikla da se ovo dešava. Ja kao da sjedim na optuženičkoj klupi i da sam uradila neki masakr. Mislim, uradila sam šta sam uradila, bilo je javno i pred kamerama, ali vjerujte mi, toliko sam dobila poruka podrške. Svaki put se sve više i više iznenadim, jer ili nije ista publika na društvenim mrežama ili druga publika gleda – rekla je Dalila.

– Pozdrav za vas… Većina njih koji su govorili: “Ja ne bih ovo ili ono”, bivaju uhvaćeni i slikani i rade to – dodala je Dragojevićka.

– Da li učestvuješ u “Zadruzi 6” – pitao je gledalac.

– Moram javno da kažem da nisam bila na razgovoru za “Zadrugu 6” i ne planiram, ali ću ponoviti: “Nikad ne reci nikad”. Uglavnom, nemam u planu da ulazim u “Zadrugu”, jer smatram da mi je potrebno još odmora – rekla je Dalila.

– Plati molim te kumi ručak i čašu vode, evo ako ti ne platiš, ja ću – rekao je gledalac.

– Znaš koliko mi je poruka stiglo: “Šta je sa ovom ženom?”. Vjerovatno bi da uđe u “Zadrugu”, ali ajde, ja sam mnogima bila karta – dodala je Dalila.

– Da li tebi laska, pošto si na ovaj način došla do popularnosti, pošto si ultra popularna, što si na taj način postala popularna – pitao je gledalac.

– Znaš kako, smiješno je komentarisati da uđeš u “Zadrugu” i kažeš da nisi ušao zbog popularnosti. Popularnost može da prija, samo zavisi na koji način si je stekao… Stvarno imam ogromnu podršku, imam ljude koji me vole. Samim tim što sam osvojila drugo mjesto, to mi je dokaz. Ja znam ko je poletio visoko i ko se nada da će ostati tako visoko – rekla je Dalila.

– Da li pratiš njegov rad i šta se dešava oko njega – pitao je gledalac.

– Ne pratim ga direktno, pošalju mi. Uvijek je to negdje bazirano, njegovo mišljenje na osnovu mene. I dalje sam ja glavna tema kod njega u životu, i dalje je on Dalilin bivši muž. Za mene je on i te kako visoko poletio, a to da li će nisko sletjeti i kakav će pad biti, u to ne ulazim. Nisam neko ko se bavi na Instagramu rijaltijem – rekla je Dragojevićka, piše Pink.rs.

