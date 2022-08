OTKRILA ISTINU O DEJANOVOM DUGU OD HILJADU EURA! Dalila razvezala jezik nakon što je ponizio njenog oca Husu

– Smatraš li da je Dejanovo ponašanje prema Husi u redu? – pitala je gledateljka

– Smatram da nije ispao korektan. Za mene kažu da sam dno dna, a da je on baš ispao dno dna. Iskoristio je jutjub da bi zabilježio odlazak tamo. Moja majka i moj otac nisu zaslužili to. Moj otac je bio većinu vremena na njegovoj strani i poslije svega što je rekao, bio je moj otac tu da ga prihvati. Dejan je izjavio da nije imao potrebu i da ga moj otac ne zanima, to je njegov obraz. Ja kad sam pozvala da vidim Tedija, ja sam pozdravila Gorana na najljepši mogući način, iako je imao jednu jako ružnu riječ. Dolazi do toga da se on krije pod maskom, kape, naočare, zbog čega? Dobila sam informaciju da će prodati automobil zato što je dužan za moj telefon. Ja sam taj telefon dobila od njega za rođendan, za taj dug od hiljadu eura. Automobil ne košta hiljadu eura, nego je to sažaljenje da mu fanovi plate dug. Onaj telefon koji on ima, kupila sam mu ja za rođendan, ali ne na pretplatu. Traženje načina kao uzeo da bi vratio dug. Otišao je, uzeo telefon i poklonio mi za rođendan. Ostalo je da se otplati možda nekih 500 eura kad smo ulazili u “Zadrugu”. Nemam ja šta da kažem, mene to ne zanima. Ti pošalješ oca da ide sa Tedijem po onom suncu i vrućini – dodala je Dragojevićka, piše Srbija Danas.

– Da li si čula da je Dejan rekao da nije bilo konkretnih provokacija, ali da je htio da snimi krišom Gorana da je on tu – pitala je gledateljka.

– Goran je taj koji je rekao da se Tedi može vratiti. Onda sam dobila informaciju da je Goran rekao da će Tediju biti loše kod mene. Taj isti Dejan nije volio Tedija nikada u životu. Bio je više vezan Tedi za mene. On mene uopšte nije zaboravio. Ako ga voliš, što ga nisi ostavio? Ne, nego je Tedi bio iskorišćen za jutjub i zaradu od nekih 200-300 dolara koliko će zaraditi. To predstavljanje socijale zbog jutjuba je smiješno. Meni su pisali da je Tedi bolje gledan nego neko dijete. Pisali su mi da jedva čekaju da dobijem dijete, jer ako se tako brinem o Tediju, kako ću onda o djetetu. Presmiješno zaista – rekla je Dalila.

