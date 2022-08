BUBA KORELI PONUDIO S**S DALILI – Reper je POZVAO U APARTMAN, ona ga ODUVALA? Evo kako ga je ODBILA

Veliku pažnju medija nedavno je izazvala zajednička fotografija Bube Korelija i Dalile Dragojević, nastala nakon pjevačevog nastupa s kolegom Džalom Bratom u jednoj budvanskoj diskoteci.

Iako se o ovoj fotografiji i njihovom susretu Dalila nije javno oglašavala, na nju je tada reagovala Korelijeva bivša djevojka Irma Sejranić, koja je potkačila Dalilu, objavivši njihovu fotku uz provokativan opis:

– Je**će je, ako već nije – napisala je prvenstveno Irma, da bi poslije dodala: – Narode, ja sam se malo šalila.

Da Irmine riječi nisu daleko od istine, svjedoči i izvor Kurira, koji se našao u bekstejdžu nakon nastupa bosanskih repera. On je otkrio da je Buba bio oduševljen Dragojevićkom.

– Čim je vidio Dalilu u separeu, Buba je počeo da gleda u njenom pravcu i da joj namiguje. Nekoliko puta je izgledalo kao da joj posvećuje i pjesme. U jednom trenutku, on je poslao nekog iz svog tima da kaže Dalili da nakon koncerta svrati u bekstejdž. Ona se oduševila i, naravno, otišla. S vrata je počeo da je muva. Njoj je to prijalo i samo se osmijehivala. Rekao joj je da ju je pratio u rijalitiju i da mu je bila favorit. Smiješkali su se, slikali, pili… U jednom trenutku su se i odvojili od ostalih, a on joj je predložio da druženje nastave nasamo kod njega u apartmanu. Nije to očekivala, baš se zbunila. Ljubazno se zahvalila na ponudi, ali mu je rekla da nije u tom fazonu i da ima dečka.

Repera je odbijanje iznenadilo, ali se nije naljutio. Kasnije je ispričao društvu da je Dalila top riba, da mu se jako sviđa i da će kad-tad biti njegova. Pozvao ju je i u goste u Sarajevo, razmijenili su kontakte, a ona mu je rekla da će mu se javiti – završava izvor, piše Srbija danas.

