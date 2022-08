ZOLA ZVAO MILJANU KULIĆ DOK JE U BOLNICI I SNIMAO ŠTA RADI NA KAMERI: Ostat ćete potpuno ŠOKIRANI!

Lazar Čolić Zola se večeras uključio u emisiju “Narod pita” i uživo sukobio sa Marijom Kulić i Nenadom Macanovićem Bebicom. Između ostalog, Zola je otkrio da se putem video-poziva čio sa Miljanom Kulić. Ona mu je odgovarala preko Bebice, kome je sve vrijeme slala poruke.

Kao što je obećao u emisiji, Zola je poslao dio razgovora portalu Pink.rs i to baš onaj gdje ga Miljana zove da dođe u goste kod Bebice i nje. Zola je prije toga rekao da se boji da dođe u bolnicu zbog Macanovića.

Dođi u goste kod Bebice i mene – rekla je Miksi.

Možda me vidi tamo, možda će mi j*bati mater – nastavio je Zola.

Dođi kod Bebice i mene u goste – nastavila je Kulićeva.

Doći ću. I tako… – dodao je Čolić.

I tako… To ti je život, nekome majka, nekom maćeha – dodala je Kulićeva.

Zola je potom zaprijetio Mariji i Bebici i otkrio da se ponovo čuo sa Miljanom.

Ako gosti budu dobri večeras, više dijelova neću slati, pošto me je Miljka sad zvala i rekla da nema problema da pošaljem sve dokaze. Da ne bude da ja nju uznemiravam, kao što me je napao njen dečko. Ja se izvinjavam javno što sam je pitao kako je i pružio podršku, to je ljudski – dodao je Zola.

Postavlja se pitanje koliko je Zola spreman daleko da ode kako bi bio popularan pa koristi Miljanino loše zdravstveno stanje i gazi preko mrtvih da bi bio u žiži interesovanja.

