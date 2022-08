NA SVAKIH POLA SATA ZOVE MAMU I URLA – Miljani ljekari dozvolili da koristi mobilni telefon, evo šta traži Mariji

Miljana Kulić na svakih pola sata zove majku Mariju i dečka Nenada Macanovića Bebicu i traži im da je izvedu iz bolnice. Zdravstveno stanje rijaliti zvijezde je stabilno, pa su joj doktori iz Urgentnog centra dozvolili da koristi mobilni telefon.

– Otkako ima mobilni, Miljana neprestano zove Mariju i Bebicu i traži im da je odvedu kući. Prvo okrene Mariju i urla joj u slušalicu: “Ne mogu više da budem ni sekund u bolnici. Vodite me odavde kako znate i umijete! Ako to ne budete uradili, pobjeći ću usred noći.” Kada joj Marija objasni da je to nemoguće i da mora da sluša ljekare, onda zove Bebicu: “Ako me voliš, izvuci me odavde! Dobro sam” – priča izvor.

Pošto joj ucjenjivanje i vika ne pomažu, Miljana se vadi i na sina Željka!

– Ujutru je bijesna, a poslije podne se smiri i hvata na patetiku. Pozove Mariju i počne sa pitanjima: “Kako je moj sin? Je l’ Željko pita za mene? Pošaljite mi njegovu sliku…” Onda se obavezno rasplače: “Nedostaje mi! Ako nećete zbog mene da me izbavite odavde, onda to učinite zbog njega. Nije normalno da dijete bude toliko odvojeno od majke. Zbog vas će me zaboraviti, neće me se sjećati.” Marija pokušava da je smiri, ali je Miljana ne sluša, već vrti svoju priču u krug po cijeli dan – završava sagovornik za Informer.

Kulićeva je 20. jula bila na operaciji smanjenja želuca u Turskoj, poslije čega je imala brojne komplikacije. Ona je završila na KBC u Nišu, gdje joj je izvađena slezina, a zatim je prebačena u Urgentni centar u Beogradu i stanje joj se popravlja.

