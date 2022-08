MARIJA KULIĆ OTKRILA ŠTA ZAMJERA BEBICI! Miljanina majka otkrila kako se on ponaša prema malom Željku, OVAJ problem mora da riješi!

Ona je pohvalila to što je Nenad sve vrijeme bio uz njenu kćerku dok se borila za život, međutim, kao čovjeku mu ipak žestoko zamjera jednu stvar – to što ne viđa svoju decu.

Marija je otkrila da je Miljanin dečko Bebica bio velika podrška cijeloj porodici Kulić, ali da mu i pored toga što je dokazao da je dostojan njene kćerke kod njega jako smeta to što ne viđa svoju djecu iz prethodnog braka.

View this post on Instagram A post shared by heavycur (@heavycur_zadruga1)

– Ja sam bila žensko dijete koje je jedva čekalo da otac dođe bez obzira što nije živio sa nama. Prvo sam ljubila njegove cipele, pa onda njega. Rekla sam Bebici da on bude taj koji će da napravi prvi korak. Kakav god da je odnos sa njegovom bivšom ženom, ne može na osnovu toga da gleda djecu. Miljana je razumna, zna da djeca moraju da budu u kontaktu sa ocem. Te male djevojčice nisu dužne da plaču i tuguju. On je rekao da će sve da legne na svoje mjesto. Najsrećnija bih bila da uspostavi kontak sa djecom, da bude viđanja… Nije on loš čovjek. Vidjela sam ga par puta sa Željkom, krenu mu suze na oči, ali neće da pokaže… Vjerovatno se sjeti svoje djece… – rekla je Marija, piše Kurir.rs.

