MARIJA I BEBICA BIJESNI ZBOG POMIRENJA MILJANE I ZOLE: “Kao da je đavo ušao u nju”

Ivana Šopić sinoć je ugostila u emisiji “Narod pita” Mariju Kulić i Nenada Macanovića Bebicu. Pušten je prilog kad se Miljana Kulić pred Bebicom raspavljala sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom i pokušavala da legne pored njega u krevet.

– Koliko ti je teško da gledaš ovo i kako pravdaš što si na silu morao da je razdvajaš od Zole? – pitala je Ivana Nenada

– Mi to ne gledamo, niti komentarišemo. Ja sam tamo otišao, nisam znao šta je “Zadruga”, pao sam kao sa drveta. Ona je pravila šou, a on je to iskoristio i manipulisao sa njom. Ne znam kako da opravdam to, to je neka vrsta njenog posla, a on je uspio da to iskoristi i okrene je protiv nas. Bila je rastrojena. Svaki put kad se sretnemo sami ona meni nešto kaže ili pošalje poruku preko Sanje – pričao je on.

– Ja sam rekla da ako misli da prođe rijaliti kao treba nikakav kontakt i nikakva blizina. Mislim da je shvatila da je taj čovjek nikad nije voleo, a to što je dozvolila sebi da pravi budalu od nje, meni je rekla da je to rijaliti i da treba ljudi da se smeju. Ja nikad ne bih dozvolila da me neko ponižava, to za mene šou nije. Mogu sto puta da budem u rijalitiju, ja sam osoba za sebe. Miljanino učešće i moje komentarisanje njenog ponašanja je sušta suprotnost. Toliko sam se nervirala, ludela i bila besna na nju. Kad sam videla samo da prođe pored nje… Ona je dobar čovek i sažaljiva, nisam mogla da verujem da je u stanju da na taj način povređuje Nenada. Kao da je neki đavo ušao u nju. Sigurna sam da je ona rasčistila to i da je postavila ciljeve i da takve greške neće da se dešavaju više nikad – govorila je Marija.

