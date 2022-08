“IMALA SAM STRAH DA SE UPOZNAM S NJOM!” – Aleksandra otkrila u kakvim je odnosima sa Dejanovom majkom

Darko Tanasijević ugostio je u emisiji “Narod pita” Mikija Đuričića i Aleksandru Nikolić. Gledaoci su imali prilike da se uključe uživo u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarima.

– Dobro veče, da vas pozdravim sve i da pozdravim Mikija, mada nije zaslužio. Večeras nije pravičan – rekla je gledateljka.

– Onda ne bi bili drugi pravični, da sam ja pravičan – rekao je Miki.

– Zašto gledaš Dejana kroz stvari koje je uzimao? – pitala je gledateljka.

– Zamjeram mu i ono što ste mu i vi zamjerili kada se pomirio sa Dalilom. Najmanji je problem to što je uzimao, ali ajde neću ja više da pričam o tome. On sam kaže da je pogriješio, zašto ja ne bih rekao. Zamjeram ono što je sam sebi zamjerio. Dejan je super bio dok je htio da se pomiri sa Dalilom – rekao je Miki.

– Ti si sve u pravu, ali večeras treba da ga podržiš. Hvala Bogu da se oslobodio bijede – rekla je gledateljka.

– Imam ja pitanje za Vas: Dejan je stvarno doživio javno poniženje, kako je ta što mu je sve to uradila, ona je drugo mjesto? – upitao je Miki.

– E to je katastrofa – odgovara gledateljka.

– Ja sam na Dejanovoj strani, ali je bilo i tada kada je Dalila bila u pravu. Kada je Dalila rekla da je on uživao, jeste, ne bi bio pet godina na silu. Ti živiš pet godina u paklu? Da li je to bio pakao, niko u paklu ne živi. On je rekao da sam ja licemjeran i ljigav. Dejane, ti si dozvolio poslije javnog poniženja da ponovo ljubiš i grliš tu ženu koja te je ponizila kao nikada. Za mene je kao muškarac pao u očima! I šta je problem? Neko ko te tako ponizio ponovo daješ ruku! – pričao je Miki.

– Da li se ti sjećaš kada se Dejan rastao sa Dalilom? Ona je prišla Dejanu da kaže da on ne može da ima drugu djevojku – dodala je gledateljka.

– Prije bih se družio sa takvom Dalilom, nego sa Dejanom. Svako neka nosi posljedice svojih djela – rekao je Miki.

– Da pozdravim Aleksandru i da joj kažem da priča ko šta hoće. Ona je bila perfektna i želim joj sve najbolje sa Dejanom i uživajte – rekla je gledateljka.

– Kakav je tvoj odnos sa Biljanom? – upitao je Darko.

– Pa super. Imala sam neki strah i tremu da se upoznam sa njom. Super me je prihvatila, žena je legenda. Imam da kažem sve najljepše za tu ženu. Nisam mogla bolje ni očekivati. Ja sam jedinka i ja sam osoba za sebe, ne postoje dvije Aleksandre. Ne možemo proći isto jer nismo iste – rekla je Aleks za Dalilu, pa nastavila:

– Ja svakom želim sve najbolje, samo što dalje od mene.

– Miki, mijenjaš prebivalište? – upitao je Darko.

– Da, ali nema potrebe da to pričam. Problem je što mi imamo ljude koji nas podržavaju – rekao je Miki.

– Kaže Miki da mu damo argumente. Šta ćemo sa tim da je Dalila bolji čovjek od Cara i Dejana? – pitanje sa tvitera je postavio Darko.

– Dalila je zbog ljubavi prema Caru ostavila sve! Ostavila divnog dečka, to su činjenice. Dalila koja je kao osoba odvratna. Ja sam rekao Dalili da poljubi Dejana za stolom, ona je rekla da ne može jer nema osjećaj više… Jeste to strašno što je Dejan doživio. Ali, koga bi vi gledali da se ona nije zaljubila u Cara? – upitao je Miki.

– Laže Miki da poznaje umjetnost, nema ni formalno obrazovanje – pitanje sa tvitera postavio je Darko.

– Ja bih volio da taj dođe na crtu, nemam problem – rekao je Miki.

– Ja smatram da se ja trudim i borim i tek ćete da vidite šta ću da budem – rekla je Aleks samouvjereno.

– Prije neki dan se javio neki gledalac, i rekao da ćemo poginuti… – rekla je Aleks.

– Kada bi se malo išlo po profilima ljudi koji se javljaju, ne bi tako bilo – rekao je Miki, piše Srbija danas.

