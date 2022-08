ZALETJELA SE DA GA UDARI ŠTIKLOM! Haos usred emisije – voditelj ne može da OBUZDA zadrugare: “SMIRITE SE, molim vas!

Darko Tanasijević ugostio je u emisiji “Narod pita” Lazara Čolića Zolu i Deniz Dejm. Oni su tokom emisije napravili haos, a Deniz je štoklom nasrnula na Zolu.

– Gdje je tvoj otac i da li ste u kontaktu? – pitao je Darko Tanasijević.

– Moj otac je preminuo prije šest godina. Vidjeli smo se nekad i to mi je pustilo neke rane, imam neke probleme sa muškarcima i to – rekla je ona.

– Da li možeš da kažeš da si imala srećno djetinjstvo? – dodao je voditelj

– Pa uvijek mi je falio otac… Uvijek je bilo da se vidimo, a na kraju se nismo vidjeli. To me je baš povrijedilo. Teško je kad nemaš oca pored sebe i želiš mušku figuru – pričala je ona, na ivici da zaplače.

– Je l’ si bila prihvaćena u okruženju kad si bila djevojčica? – pitao je Darko.

-Nikad. Ja sam uvijek bila vanzemaljka, dva metra visoka, kako bi rekli žirafa. Niko me nije prihvatio i to je pustilo ozbiljne posljedice na mene. Tek kad sam došla u glavni grad i upoznala gej drugare, rekli su mi da budem to što jesam, jer sam ovakva predivna. Ja ću dati sve za moju lgbt zajednicu, to mi znači i tu je moje srce – pričala je Deniz.

– Zola, nešto si snužden? – pitao je voditelj.

– Razmišljam o gledaocu koji je rekao da je promijenila pol, onda izgleda da je meni muškarac p*pušio. Nemam ništa protiv nikog, ali ako je ovo istina nije mi svejedno. Gdje sam ja dogurao – pričao je Zola.

– Nigdje nisi ti dogurao. On i dalje tvrdi, ne odustaje. Znam ja da sam te povrijedila – pričala je Deniz.

– Očekivao sam sve, ali da će muškarac da mi p*puši to nisam očekivao. Čekam samo da odem kući i da se pomolim Bogu – govorio je Zola.

– Ova građa dobro zarađuje, ne treba mi tvoj parazitski stil života – rekla je Deniz.

– Šta je ovo na mene uvijek neke budale? – pitao je Zola dok mu se Deniz unosila u lice.

– Deniz, mislim da te privlači Zola, ti si odlijepila za Zolom. Nešto te tu radi – rekao je Darko.

– Ništa me tu ne radi – smijala se ona.

– Izvini muškarčino, ne dam ti da mi ga ponovo p*pušiš – istakao je Čolić.

Deniz se ponovo unijela Zoli u lice i počela da pjeva i mlati štiklom, a Darko ih je zamolio da se smire.

– Nemojte, nemojte. Smirite se ljudi. Deniz, molim te – rekao je voditelj, piše Srbija danas.

