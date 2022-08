ESKALIRALO – UMALO TUČA DALILE I IRME, našle se za istim stolom! Brutalno se svađale, vrijeđala je – OLOŠU!

Ljute suparnice iz rijalitija, Dalila Dragojević i Irma Serjanić, našle su se na istom mjestu, prvi put nakon “Zadruge”.

Poznato je da je Irma impulsivna, te je otkrila kako će se ponijeti kada je vidi i da li je moguće da dođe do fizičkog obračuna.

– Naš prvi susret, nije mi dobro. Nisam ni znala to, bilo je iznenađenje za mene. Nije mi rekao prijatelj, možda je mislio da neću doći ako mi kaže. Ipak, ja sam došla da ispoštujem – rekla je Irma prije rođendana, koji se održao sinoć.

Na pitanje da li će joj pružiti ruku ako joj Dalila priđe, bivša zadrugarka je otkrila:

– Ja sam gospođa, ali kada bi mi nešto rekla, ja bih sigurno uzvratila. Nikome ne ćutim. Nikoga nisam prva dirala, samo vratim. Ono što se dešava između mene i nje medijski, to je isključivo zbog onoga što me je u Amidžiju prozvala. Ukoliko bi mi pružila ruku, ja bih uzvratila, ali nešto više od toga ne može da se desi. Kada bi se to i desilo, eskaliralo bi u pogrešnom smjeru – istakla je Serjanićeva.

– Prema meni je ispala ološ. Ona je zla i loš čovjek. Baš smo se svađale, sve ću joj reći u lice šta imam. Kad budemo za istim stolom, mislim da netrpeljivost neće moći da se sakrije – dodala je bivša zadrugarka, piše Srbija danas.

