ISPLIVALO! Dok Miljana leži u bolnici, Marija Kulić boravi kod OVOG MUŠKARCA u Beogradu!

– To je to. Ono što ja znam je da je Miljana stabilno, van životne opasnosti. U tim trenucima je i Marija bila pored mene, pa kad je čitala za to za krv, šokirala se. Nikada niko to nije pomenuo. Stvar koju znam je da se na najbolji mogući način brinu o njenom zdravlju… Čovjek je voli bezuslovno i bez granica – počeo je Marko, a otkrio je da Marija boravi kod njega:

– Kako mogu da izgledaju momenti kada se ona brine za kćerku? Sanjala je sve i svašta. Kada vidim te neke takve situacije, došao sam mrtav umoran, jer nije svejedno gledati majku dok joj je dijete u bolnici. Čuje se sa doktorima iz Niša, pa odavde. Ta žena nit spava, jede jednom dnevno. Bilo je čudno sve to gledati. Marija se čula i sa načelnicima i ljekarima. Ponekad joj kažem, bio sam u fazonu: “Dobro bre Marija, pretjeruješ”, ali je to opet razumljivo. Htjela je da bude svijesna i pribrana u toku svega toga – rekao je Đedović, piše Srbija danas.

