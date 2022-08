DALILU DRAGOJEVIĆ ZAPROSIO IMUĆNI DEČKO: “Uskoro odlazimo iz Srbije! Ima mnogo više od jedne jahte”

– Ja još nisam spremna ni za vezu, a on hoće sve sa mnom! Želi da se oženi! Pitala sam ga: “Da li si svijestan da sam tek izašla iz braka? Ne ide to tako…” Ali on se zaljubio, odlijepio je! A ja još nisam, mada su počeli da se stvaraju leptirići… Mnogo mi je lijepo s njim, ali neću još da se u javnosti pojavljujemo zajedno. Reći ću samo da ga zovem Gringo, da ima veze sa Bosnom, da ima mnogo više od jedne jahte… Ali sve to nije važno, već kakav je prema meni. Uskoro zajedno putujemo na jednu egzotičnu destinaciju – kaže Dalila za Informer i dodaje da njenog momka ne zanima njena prošlost.

– Prihvata me takvu kakva jesam i ne zanima ga šta se desilo u “Zadruzi”. Ispratio je kompletna dešavanja, brak sa Dejanom i vezu sa Filipom. Rekla sam mu da ne želim da se zalijećem kao sa Filipom…

Dalila tvrdi da je više ne zanimaju ni bivši muž, ni bivši ljubavnik.

– Naravno da sam Dejana više voljela, ali najveću zaljubljenost sam osjećala prema Filipu. Zbog njega sam ostavila čovjeka kojeg sam volejla, ali ne kajem se, takva mi je sudbina. Više se ne bih javila ni jednom, ni drugom.

Video pogledajte OVJDE.

Facebook komentari