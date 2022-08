ŽESTOKA OSUDA MENSURA I PONAŠANJA PREMA STEFANU KARIĆU: Otkriveni detalji svađe bivših prijatelja

U emisiji “Narod pita” u kojoj su gosti bili Miki Đuričić i Nikola Grujić Gruja, produkcija je uključivala gledaoce kako bi razgovarali sa bivšim učesnicima.

Potegla se i nezaobilazna tema prekida prijateljstva Stefana Karića i Mensura Ajdarpašića:

– Neko iz Mensurove podrške je optužio da je Stefanov otac Osman navodno uzimao novac od Mensurive podrške. Stefanov otac se naljutio na Mensura jer to nije demantovao i blokirao ga – rekla je Ivana.

– Trebalo je to da demantije, da sam na Osmanovom mjestu i ja bih se vjerovatno naljutio. Brinuo je o njemu kao o svom najbližem, donosio je poklone Mensuru. Da su slali novac, sigurno bi koristio samo na Mensurove potrebštine – kazao je Miki.

– Da li se Mensur pokajao jer se nije izvinio Stefanu – upitao je gledalac.

– Ne znam, on ima razne teorije zavjere. Ja sam mu stalno praštao teške riječi, imao je da jede, stalno je govorio da je gladan. Meni je to katastrofa. Nemam neko mišljenje o njemu. Nije mu bilo dobro, bio je u teški teorijama zavjere. Rekao sam Dalili kada je krenula da ga napada da prekine, jer mu psihički nije dobro, a on me je napao. Mislim da ne radi to jer je loš, nego je lud. U svima vidi neprijatelje. Najbliži su mu govorili čega da se kloni, a nama je to zamjerao, nismo mi krivi. On nikada neće priznati da je pogriješio. Znam kakav je Stefan, ja ga cijenim jer je korektan. Osman je davao Mensuru mnogo, ne znam zašto bi mu išta uzimao, ne vjerujem u to – kazao je Miki, piše Srbija danas.

